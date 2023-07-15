https://ria.ru/20230715/krym-1884359882.html
В Крыму назвали угрозу главкома ВСУ захватить полуостров клоунадой
В Крыму назвали угрозу главкома ВСУ захватить полуостров клоунадой - РИА Новости, 15.07.2023
В Крыму назвали угрозу главкома ВСУ захватить полуостров клоунадой
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой угрозу главнокомандующего украинскими... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:39
2023-07-15T13:39
2023-07-15T13:39
россия
украина
севастополь
валерий залужный
юрий гемпель
оон
владимир путин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой угрозу главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного захватить Крым. Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит. "Они уже несколько раз брали Крым. Каждый раз это все помпезно преподносилось, но как говорится, хотеть невредно. Воспринимать всерьез эту клоунаду не стоит", - сказал РИА Новости Гемпель. По его словам, Крым навсегда вошел в состав России и обратного хода не будет, чтобы там не заявляли украинские и западные политики. "Крымчане при появлении хотя бы маломальской угрозы все станут на защиту своей республики и России", - сказал Гемпель. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230715/zaluzhnyy-1884346079.html
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РИА Новости
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россия, украина, севастополь, валерий залужный, юрий гемпель, оон, владимир путин, политика
Россия, Украина, Севастополь, Валерий Залужный, Юрий Гемпель, ООН, Владимир Путин, Политика
В Крыму назвали угрозу главкома ВСУ захватить полуостров клоунадой
В Крымском парламенте назвали угрозу главкома ВСУ Залужного захватить полуостров клоунадой
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал клоунадой угрозу главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного захватить Крым.
Ранее Залужный в интервью Washington Post заявил, что как только у него будут средства, он пойдет на захват Крыма и его никто не остановит.
В Госдуме заявили, что главком ВСУ признался в бессилии в вопросе Крыма
"Они уже несколько раз брали Крым. Каждый раз это все помпезно преподносилось, но как говорится, хотеть невредно. Воспринимать всерьез эту клоунаду не стоит", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, Крым навсегда вошел в состав России
и обратного хода не будет, чтобы там не заявляли украинские и западные политики.
"Крымчане при появлении хотя бы маломальской угрозы все станут на защиту своей республики и России", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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