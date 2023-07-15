https://ria.ru/20230715/krym-1884336730.html
В Крыму заявили, что Украина движется к исчезновению
В Крыму заявили, что Украина движется к исчезновению - РИА Новости, 15.07.2023
В Крыму заявили, что Украина движется к исчезновению
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина как антироссийский проект движется к исчезновению. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:53
2023-07-15T09:53
2023-07-15T09:53
в мире
украина
россия
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Украина как антироссийский проект движется к исчезновению. "Украина стремительно движется к исчезновению как дубинка в руках Запада против России. Как государство Украины уже давно не существует", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, западные страны осознают, что Украина исчезнет в случае поражения. "А поражение это неизбежно, поскольку победить ни Россию, ни ядерную державу невозможно. А победить Россию - ядерную державу тем более. Так что их поражение — вопрос времени. Украина исчезнет, сомнений в этом нет. В том числе и у киевского режима", - подчеркнул глава парламента.
https://ria.ru/20230714/krym-1884309955.html
https://ria.ru/20230708/isk-1882961215.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, владимир константинов
В мире, Украина, Россия, Владимир Константинов
В Крыму заявили, что Украина движется к исчезновению
Глава парламента Крыма: Украина как антироссийский проект движется к исчезновению