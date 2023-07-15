https://ria.ru/20230715/krapiva-1884324098.html

Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива"

Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива" - РИА Новости, 15.07.2023

Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива"

Бойцы "Шторм Z" Южной группировки войск захватили планшет с системой "Крапива", которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:25

2023-07-15T06:25

2023-07-15T06:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Бойцы "Шторм Z" Южной группировки войск захватили планшет с системой "Крапива", которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов "Шторм Z" с позывным "Русский". Планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении. "С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая", - отметил он. Все цели, которые обнаруживают различные подразделения ВСУ, в том числе и операторы БПЛА и разведчики, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении. "Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные", - сказал "Русский".

https://ria.ru/20230715/pyatikhatki-1884322310.html

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вооруженные силы украины