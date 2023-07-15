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Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива" - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:25 15.07.2023 (обновлено: 06:30 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/krapiva-1884324098.html
Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива"
Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива" - РИА Новости, 15.07.2023
Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива"
Бойцы "Шторм Z" Южной группировки войск захватили планшет с системой "Крапива", которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:25
2023-07-15T06:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Бойцы "Шторм Z" Южной группировки войск захватили планшет с системой "Крапива", которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов "Шторм Z" с позывным "Русский". Планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении. "С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая", - отметил он. Все цели, которые обнаруживают различные подразделения ВСУ, в том числе и операторы БПЛА и разведчики, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении. "Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные", - сказал "Русский".
https://ria.ru/20230715/pyatikhatki-1884322310.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Шторм Z" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива"

Бойцы "Шторм Z" группировки "Юг" захватили планшет ВСУ с системой ведения боя "Крапива"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл – РИА Новости. Бойцы "Шторм Z" Южной группировки войск захватили планшет с системой "Крапива", которая является частью системы сетецентрического ведения боя в ВСУ, с ее помощью выстраивается координация между командирами разных родов войск, рассказал РИА Новости командир одного из отрядов "Шторм Z" с позывным "Русский".
Планшет был взят в ходе одного из штурмов позиций ВСУ на угледарском направлении.
"С этим планшетом сидит группа в блиндаже, видит, что мы едем на технике, они устанавливают прямо на карте у себя на планшете (метку), и все на войсках, которые находятся, видят, что там идет наша техника. Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая", - отметил он.
Все цели, которые обнаруживают различные подразделения ВСУ, в том числе и операторы БПЛА и разведчики, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении.
"Каждый командир сидит с этим планшетом и скидывает другим информацию, которую считает важной. Разведрота уже знает, что вот тут стоит наш блиндаж или танк. Летит беспилотник, и они сразу в "Крапиву" сливают, и у всех появляются обновленные данные", - сказал "Русский".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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