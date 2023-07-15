https://ria.ru/20230715/krakh-1884323049.html
Ждет крах. В Польше шокированы действиями Украины
Ждет крах. В Польше шокированы действиями Украины - РИА Новости, 15.07.2023
Ждет крах. В Польше шокированы действиями Украины
Объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими, заявил изданию Rzeczpospolita профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T05:21
2023-07-15T05:21
2023-07-15T14:38
в мире
украина
болгария
польша
еврокомиссия
зерновая сделка
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими, заявил изданию Rzeczpospolita профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.В начале текущего года в Польшу с Украины хлынул неконтролируемый импорт зерна. Это привело к многочисленным протестам местных фермеров. С апреля текущего года решением Европейской комиссии зерно с Украины может проходить через польскую территорию только транзитом.По подсчетам Артышака, количество ввезенной пшеницы с Украины за весь прошлый год в 168 раз больше аналогичного показателя за 2021-й, ввоз кукурузы за тот же период увеличился в 300 раз. А за первые четыре месяца этого года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого, подсчитал он."Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня", — признал профессор. При этом он отметил, что эти данные вряд ли учитывают импорт в Польшу "технического зерна", добавив, что это название было придумано для обхода пограничного контроля и ускорения процедур ввоза."Закупочные компании воздерживаются от подписания контрактов, рассчитывая, что с 15 сентября будет отменен запрет на импорт зерновых с Украины и они смогут покупать еще более дешевое зерно", — посетовал Артышак, добавив, что такой сценарий означал бы крах для польских фермеров.Согласно решению Еврокомиссии, запрет ввозить зерно в Польшу, а также Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию действует до 15 сентября 2023 года. Он не распространяется на транзит.
https://ria.ru/20230714/plan-1884258093.html
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в мире, украина, болгария, польша, еврокомиссия, зерновая сделка
В мире, Украина, Болгария, Польша, Еврокомиссия, Зерновая сделка
Ждет крах. В Польше шокированы действиями Украины
Профессор Артышак назвал шокирующими объемы импорта украинского зерна в Польшу
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Объемы ввозимого в Польшу зерна с Украины являются шокирующими, заявил изданию Rzeczpospolita
профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак.
В начале текущего года в Польшу с Украины хлынул неконтролируемый импорт зерна. Это привело к многочисленным протестам местных фермеров. С апреля текущего года решением Европейской комиссии зерно с Украины может проходить через польскую территорию только транзитом.
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По подсчетам Артышака, количество ввезенной пшеницы с Украины за весь прошлый год в 168 раз больше аналогичного показателя за 2021-й, ввоз кукурузы за тот же период увеличился в 300 раз. А за первые четыре месяца этого года с Украины было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период прошлого, подсчитал он.
"Результаты импорта зерновых с Украины за последние полтора года шокируют меня", — признал профессор. При этом он отметил, что эти данные вряд ли учитывают импорт в Польшу "технического зерна", добавив, что это название было придумано для обхода пограничного контроля и ускорения процедур ввоза.
"Закупочные компании воздерживаются от подписания контрактов, рассчитывая, что с 15 сентября будет отменен запрет на импорт зерновых с Украины и они смогут покупать еще более дешевое зерно", — посетовал Артышак, добавив, что такой сценарий означал бы крах для польских фермеров.
Согласно решению Еврокомиссии
, запрет ввозить зерно в Польшу, а также Болгарию
, Венгрию
, Румынию
и Словакию действует до 15 сентября 2023 года. Он не распространяется на транзит.
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