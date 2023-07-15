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Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США - РИА Новости, 15.07.2023
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20:04 15.07.2023 (обновлено: 21:28 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/koshmar-1884400704.html
Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США
Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США - РИА Новости, 15.07.2023
Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США
Москва в случае прямого военного конфликта с Вашингтоном может направить в Атлантический океан атомный подводный флот, который способен уничтожить США, заявил в РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:04
2023-07-15T21:28
политика
россия
сша
атлантический океан
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва в случае прямого военного конфликта с Вашингтоном может направить в Атлантический океан атомный подводный флот, который способен уничтожить США, заявил в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Если мы начнем войну с Россией, &lt;…&gt; самое глупое, что мы можем сделать, — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот&quot;, — напомнил офицер.По его словам, Соединенные Штаты на сегодняшний день не обладают такими возможностями, поскольку значительная часть АПЛ страны находится на ремонте.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы конгресса сообщило, что почти 40 процентов американских ударных подлодок выведены из эксплуатации из-за ремонта, что делает страну уязвимой.
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политика, россия, сша, атлантический океан, министерство обороны сша
Политика, Россия, США, Атлантический океан, Министерство обороны США
Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США

Полковник Макгрегор: в случае войны Россия заполнит Атлантику подлодками и уничтожит США

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва в случае прямого военного конфликта с Вашингтоном может направить в Атлантический океан атомный подводный флот, который способен уничтожить США, заявил в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Если мы начнем войну с Россией, <…> самое глупое, что мы можем сделать, — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот", — напомнил офицер.

По его словам, Соединенные Штаты на сегодняшний день не обладают такими возможностями, поскольку значительная часть АПЛ страны находится на ремонте.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы конгресса сообщило, что почти 40 процентов американских ударных подлодок выведены из эксплуатации из-за ремонта, что делает страну уязвимой.
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