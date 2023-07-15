https://ria.ru/20230715/koshmar-1884400704.html

Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США

Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США - РИА Новости, 15.07.2023

Океан будет кишеть ими: полковник раскрыл, как Россия устроит кошмар США

Москва в случае прямого военного конфликта с Вашингтоном может направить в Атлантический океан атомный подводный флот, который способен уничтожить США, заявил в РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:04

2023-07-15T20:04

2023-07-15T21:28

политика

россия

сша

атлантический океан

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Москва в случае прямого военного конфликта с Вашингтоном может направить в Атлантический океан атомный подводный флот, который способен уничтожить США, заявил в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Если мы начнем войну с Россией, <…> самое глупое, что мы можем сделать, — угрожать ей ядерным оружием. Россияне могут заполнить своими субмаринами Атлантику, а также Тихий океан, где их поддержит китайский военно-морской флот", — напомнил офицер.По его словам, Соединенные Штаты на сегодняшний день не обладают такими возможностями, поскольку значительная часть АПЛ страны находится на ремонте.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы конгресса сообщило, что почти 40 процентов американских ударных подлодок выведены из эксплуатации из-за ремонта, что делает страну уязвимой.

https://ria.ru/20230715/nato-1884394360.html

россия

сша

атлантический океан

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политика, россия, сша, атлантический океан, министерство обороны сша