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NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины - РИА Новости, 15.07.2023
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04:32 15.07.2023 (обновлено: 15:06 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/kontinent-1884321862.html
NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины
NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины - РИА Новости, 15.07.2023
NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины
Африка удивила США и Европу своим нейтралитетом по украинскому вопросу и поддержкой многополярного мира, пишет обозреватель The National Interest Тед Снайдер. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T04:32
2023-07-15T15:06
сша
украина
россия
олег озеров
в мире
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Африка удивила США и Европу своим нейтралитетом по украинскому вопросу и поддержкой многополярного мира, пишет обозреватель The National Interest Тед Снайдер."Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. &lt;…&gt; Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет", — пишет он.По словам Снайдера, США ожидали сильной поддержки африканских стран и их резкого осуждения действий России. Однако, как пишет автор, Вашингтон получил обратный эффект: большинство стран континента не только не обвинили Россию в развязывании конфликта, но и возложили ответственность на Запад.На африканские страны было оказано серьезное давление, а США предупреждали их о неотвратимых последствиях в случае нарушения ими антироссийских санкций, однако ни одна из них не ввела санкции против России, подчеркивает Снайдер.&quot;Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами, в мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне&quot;, — резюмирует он.Ранее посол МИД России по особым поручениям и руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров заявил, что сотрудничество с африканскими странами не направлено против кого-либо и Москва не требует от них отказаться от отношений с другими странами, как это делает Запад.
https://ria.ru/20230713/natsvalyuta-1883879044.html
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сша, украина, россия, олег озеров, в мире
США, Украина, Россия, Олег Озеров, В мире
NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины

NI: Африка удивила Запад нейтралитетом по Украине и поддержкой многополярного мира

© AP Photo / Nam Y. HuhФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Африка удивила США и Европу своим нейтралитетом по украинскому вопросу и поддержкой многополярного мира, пишет обозреватель The National Interest Тед Снайдер.
"Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. <…> Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет", — пишет он.
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По словам Снайдера, США ожидали сильной поддержки африканских стран и их резкого осуждения действий России. Однако, как пишет автор, Вашингтон получил обратный эффект: большинство стран континента не только не обвинили Россию в развязывании конфликта, но и возложили ответственность на Запад.
На африканские страны было оказано серьезное давление, а США предупреждали их о неотвратимых последствиях в случае нарушения ими антироссийских санкций, однако ни одна из них не ввела санкции против России, подчеркивает Снайдер.
«

"Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами, в мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне", — резюмирует он.

Ранее посол МИД России по особым поручениям и руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров заявил, что сотрудничество с африканскими странами не направлено против кого-либо и Москва не требует от них отказаться от отношений с другими странами, как это делает Запад.
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