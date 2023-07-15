https://ria.ru/20230715/kontinent-1884321862.html

NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины

NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины - РИА Новости, 15.07.2023

NI: целый континент утер нос Западу по вопросу Украины

Африка удивила США и Европу своим нейтралитетом по украинскому вопросу и поддержкой многополярного мира, пишет обозреватель The National Interest Тед Снайдер. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T04:32

2023-07-15T04:32

2023-07-15T15:06

сша

украина

россия

олег озеров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Африка удивила США и Европу своим нейтралитетом по украинскому вопросу и поддержкой многополярного мира, пишет обозреватель The National Interest Тед Снайдер."Реакция Африки на конфликт на Украине удивила США. <…> Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет", — пишет он.По словам Снайдера, США ожидали сильной поддержки африканских стран и их резкого осуждения действий России. Однако, как пишет автор, Вашингтон получил обратный эффект: большинство стран континента не только не обвинили Россию в развязывании конфликта, но и возложили ответственность на Запад.На африканские страны было оказано серьезное давление, а США предупреждали их о неотвратимых последствиях в случае нарушения ими антироссийских санкций, однако ни одна из них не ввела санкции против России, подчеркивает Снайдер."Это новая мощная позиция, заключающаяся в том, что вам не нужно выбирать сторону в мире, где вы можете сотрудничать со многими полюсами, в мире, где вам не нужно следовать за Соединенными Штатами или выбирать между блоками в новой холодной войне", — резюмирует он.Ранее посол МИД России по особым поручениям и руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров заявил, что сотрудничество с африканскими странами не направлено против кого-либо и Москва не требует от них отказаться от отношений с другими странами, как это делает Запад.

https://ria.ru/20230713/natsvalyuta-1883879044.html

https://ria.ru/20230713/predlozheniya-1883871810.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, россия, олег озеров, в мире