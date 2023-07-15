https://ria.ru/20230715/kndr-1884341118.html

Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД

Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2023

Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД

В России выясняют точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустили в среду, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:37

2023-07-15T10:37

2023-07-15T11:04

в мире

россия

сша

андрей руденко

ким чен ын

оон

кндр (северная корея)

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ПХУКЕТ, 15 июл — РИА Новости. В России выясняют точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустили в среду, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко."Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают исследовать (этот вопрос. — Прим. ред.). Пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", — сказал он.Руденко отметил, что военные приготовления КНДР — это реакция на действия, предпринимаемые США и их союзниками, которые "фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи". В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты"Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности ракеты и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". При этом помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза организации, что при недавнем пуске снаряд упал в море в исключительной экономической зоне России. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что сейчас нет данных, подтверждающих слова Хиари.

https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html

https://ria.ru/20230714/kndr-1884101138.html

россия

сша

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, андрей руденко, ким чен ын, оон, кндр (северная корея)