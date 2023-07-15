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Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2023
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10:37 15.07.2023 (обновлено: 11:04 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/kndr-1884341118.html
Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД
Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД - РИА Новости, 15.07.2023
Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД
В России выясняют точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустили в среду, заявил журналистам замглавы МИД... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:37
2023-07-15T11:04
в мире
россия
сша
андрей руденко
ким чен ын
оон
кндр (северная корея)
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ПХУКЕТ, 15 июл — РИА Новости. В России выясняют точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустили в среду, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко.&quot;Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают исследовать (этот вопрос. — Прим. ред.). Пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет&quot;, — сказал он.Руденко отметил, что военные приготовления КНДР — это реакция на действия, предпринимаемые США и их союзниками, которые "фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи". В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты"Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности ракеты и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". При этом помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза организации, что при недавнем пуске снаряд упал в море в исключительной экономической зоне России. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что сейчас нет данных, подтверждающих слова Хиари.
https://ria.ru/20230714/raketa-1884119849.html
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россия
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в мире, россия, сша, андрей руденко, ким чен ын, оон, кндр (северная корея)
В мире, Россия, США, Андрей Руденко, Ким Чен Ын, ООН, КНДР (Северная Корея)
Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД

Замглавы МИД Руденко: в России выясняют точное место падения северокорейской ракеты

© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты во время учений в КНДР, направленных на улучшение тактического ядерного потенциала страны
Запуск ракеты во время учений в КНДР, направленных на улучшение тактического ядерного потенциала страны - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты во время учений в КНДР, направленных на улучшение тактического ядерного потенциала страны. Архивное фото
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ПХУКЕТ, 15 июл — РИА Новости. В России выясняют точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустили в среду, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко.
«

"Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают исследовать (этот вопрос. — Прим. ред.). Пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", — сказал он.

Руденко отметил, что военные приготовления КНДР — это реакция на действия, предпринимаемые США и их союзниками, которые "фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи".
В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты"Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности ракеты и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
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При этом помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза организации, что при недавнем пуске снаряд упал в море в исключительной экономической зоне России.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что сейчас нет данных, подтверждающих слова Хиари.
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