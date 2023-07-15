Россия выяснит точное место падения северокорейской ракеты, заявили в МИД
Замглавы МИД Руденко: в России выясняют точное место падения северокорейской ракеты
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты во время учений в КНДР, направленных на улучшение тактического ядерного потенциала страны
© Фото : ЦТАК
Запуск ракеты во время учений в КНДР, направленных на улучшение тактического ядерного потенциала страны. Архивное фото
ПХУКЕТ, 15 июл — РИА Новости. В России выясняют точное место падения северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты, которую запустили в среду, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко.
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"Насколько я знаю, мои коллеги с Министерством обороны продолжают исследовать (этот вопрос. — Прим. ред.). Пока четкой информации о том, что ракета упала в экономической зоне России, у нас нет", — сказал он.
Руденко отметил, что военные приготовления КНДР — это реакция на действия, предпринимаемые США и их союзниками, которые "фактически провоцируют Северную Корею на наращивание своей оборонной мощи".
В среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты"Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности ракеты и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран".
При этом помощник генсека ООН Халед Хиари заявил на заседании Совбеза организации, что при недавнем пуске снаряд упал в море в исключительной экономической зоне России.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что сейчас нет данных, подтверждающих слова Хиари.