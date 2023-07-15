https://ria.ru/20230715/kitay-1884327971.html

В КНР призвали не "бряцать оружием" в Южно-Китайском море

В КНР призвали не "бряцать оружием" в Южно-Китайском море - РИА Новости, 15.07.2023

В КНР призвали не "бряцать оружием" в Южно-Китайском море

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал страны за пределами региона прекратить направлять в Южно-Китайское море военные... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:53

2023-07-15T07:53

2023-07-15T07:53

китай

южно-китайское море

сша

ван и (политик)

в мире

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ПЕКИН, 15 июл - РИА Новости. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал страны за пределами региона прекратить направлять в Южно-Китайское море военные корабли и самолеты, чтобы бряцать оружием и провоцировать разногласия между региональными государствами для достижения своих геополитических интересов. Ван И ранее выступил на встрече глав МИД по вопросам восточноазиатского сотрудничества, которая прошла в Джакарте. Высокопоставленный китайский дипломат выразил надежду, что страны за пределами региона будут уважать усилия Китая и АСЕАН, играть позитивную роль в поддержании региональной стабильности, а не наоборот. "Не нужно вновь направлять сюда столько передовых кораблей и самолетов, чтобы бряцать оружием, не следует провоцировать и использовать разногласия между странами региона для достижения своих геополитических интересов, и уж тем более не стоит давать здесь указания, не зная реальной ситуации", - подчеркнул Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР. Он добавил, что "Китаю и АСЕАН не нужны учителя, мы обладаем полной уверенностью, мудростью и способностью работать вместе, чтобы должным образом решить проблему Южно-Китайского моря и превратить Южно-Китайское море в море мира, дружбы и сотрудничества". Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут плавать везде, где это разрешает международное право.

https://ria.ru/20230715/kitay-1884326408.html

https://ria.ru/20230715/kitay-1884326088.html

китай

южно-китайское море

сша

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китай, южно-китайское море, сша, ван и (политик), в мире