https://ria.ru/20230715/kitay-1884326408.html

Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы

Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы - РИА Новости, 15.07.2023

Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы

Китай и Великобритания должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, заявил глава... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:25

2023-07-15T07:25

2023-07-15T07:26

китай

великобритания

джакарта

ван и (политик)

джеймс клеверли

оон

в мире

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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай и Великобритания должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте. "Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН, несут общую ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире, стороны должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР. Он подчеркнул, что "взаимное уважение к фундаментальным интересам друг друга и невмешательство во внутренние дела друг друга — вот истинное значение дружественного сотрудничества между Китаем и Великобританией". "КНР стремится развивать стабильные и взаимовыгодные отношения между Китаем и Великобританией, готова поддерживать стратегические связи с Великобританией, укреплять взаимное доверие и продвигать китайско-британское сотрудничество для достижения положительных результатов", - указал Ван И. Клеверли, в свою очередь, еще раз поздравил Китай с успешным продвижением примирения между Саудовской Аравией и Ираном, высоко оценил ключевую роль КНР в основных вопросах международного мира и безопасности, а также выразил надежду на поддержание обменов на высоком уровне и стратегических контактов с Китаем, чтобы добавить позитивных факторов в двусторонние отношения.

https://ria.ru/20230715/kitay-1884326088.html

https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838723132.html

китай

великобритания

джакарта

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