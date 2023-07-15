Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы
Ван И призвал главу МИД Британии Клеверли объединить усилия для решения мировых проблем
© AP Photo / Petros GiannakourisГлава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И
© AP Photo / Petros Giannakouris
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай и Великобритания должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.
Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.
"Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН, несут общую ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире, стороны должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР.
Он подчеркнул, что "взаимное уважение к фундаментальным интересам друг друга и невмешательство во внутренние дела друг друга — вот истинное значение дружественного сотрудничества между Китаем и Великобританией".
"КНР стремится развивать стабильные и взаимовыгодные отношения между Китаем и Великобританией, готова поддерживать стратегические связи с Великобританией, укреплять взаимное доверие и продвигать китайско-британское сотрудничество для достижения положительных результатов", - указал Ван И.
Клеверли, в свою очередь, еще раз поздравил Китай с успешным продвижением примирения между Саудовской Аравией и Ираном, высоко оценил ключевую роль КНР в основных вопросах международного мира и безопасности, а также выразил надежду на поддержание обменов на высоком уровне и стратегических контактов с Китаем, чтобы добавить позитивных факторов в двусторонние отношения.