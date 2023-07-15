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Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы - РИА Новости, 15.07.2023
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07:25 15.07.2023 (обновлено: 07:26 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/kitay-1884326408.html
Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы
Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы - РИА Новости, 15.07.2023
Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы
Китай и Великобритания должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, заявил глава... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:25
2023-07-15T07:26
китай
великобритания
джакарта
ван и (политик)
джеймс клеверли
оон
в мире
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай и Великобритания должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте. "Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН, несут общую ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире, стороны должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР. Он подчеркнул, что "взаимное уважение к фундаментальным интересам друг друга и невмешательство во внутренние дела друг друга — вот истинное значение дружественного сотрудничества между Китаем и Великобританией". "КНР стремится развивать стабильные и взаимовыгодные отношения между Китаем и Великобританией, готова поддерживать стратегические связи с Великобританией, укреплять взаимное доверие и продвигать китайско-британское сотрудничество для достижения положительных результатов", - указал Ван И. Клеверли, в свою очередь, еще раз поздравил Китай с успешным продвижением примирения между Саудовской Аравией и Ираном, высоко оценил ключевую роль КНР в основных вопросах международного мира и безопасности, а также выразил надежду на поддержание обменов на высоком уровне и стратегических контактов с Китаем, чтобы добавить позитивных факторов в двусторонние отношения.
https://ria.ru/20230715/kitay-1884326088.html
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китай, великобритания, джакарта, ван и (политик), джеймс клеверли, оон, в мире
Китай, Великобритания, Джакарта, Ван И (политик), Джеймс Клеверли, ООН, В мире
Ван И призвал главу МИД Британии вместе решать глобальные проблемы

Ван И призвал главу МИД Британии Клеверли объединить усилия для решения мировых проблем

© AP Photo / Petros GiannakourisГлава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 июл – РИА Новости. Китай и Великобритания должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов, заявил глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли.
Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.
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"Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН, несут общую ответственность за поддержание мира и стабильности во всем мире, стороны должны продемонстрировать свою ответственность крупных стран и объединить усилия для преодоления глобальных вызовов", - заявил Ван И, слова которого в субботу опубликовал МИД КНР.
Он подчеркнул, что "взаимное уважение к фундаментальным интересам друг друга и невмешательство во внутренние дела друг друга — вот истинное значение дружественного сотрудничества между Китаем и Великобританией".
"КНР стремится развивать стабильные и взаимовыгодные отношения между Китаем и Великобританией, готова поддерживать стратегические связи с Великобританией, укреплять взаимное доверие и продвигать китайско-британское сотрудничество для достижения положительных результатов", - указал Ван И.
Клеверли, в свою очередь, еще раз поздравил Китай с успешным продвижением примирения между Саудовской Аравией и Ираном, высоко оценил ключевую роль КНР в основных вопросах международного мира и безопасности, а также выразил надежду на поддержание обменов на высоком уровне и стратегических контактов с Китаем, чтобы добавить позитивных факторов в двусторонние отношения.
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