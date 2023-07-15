https://ria.ru/20230715/kherson-1884336259.html
Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области
Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области - РИА Новости, 15.07.2023
Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области
Херсон останется столицей Херсонской области, планов перемещения центра региона в другой город нет, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T09:48
2023-07-15T09:48
2023-07-15T09:48
херсон
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Херсон останется столицей Херсонской области, планов перемещения центра региона в другой город нет, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявил о наличии всех возможностей освободить Херсон от украинских войск. На сегодня органы власти региона временно находятся в нескольких городах, в том числе Скадовске и Геническе. "Столицей региона был и остается Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230714/rls-1884137191.html
херсон
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, херсонская область , владимир сальдо
Херсон, Херсонская область , Владимир Сальдо
Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области
Врио главы Херсонской области Сальдо: планов перемещения столицы региона нет