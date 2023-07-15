https://ria.ru/20230715/kherson-1884336259.html

Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области

Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области - РИА Новости, 15.07.2023

Сальдо заявил, что Херсон останется столицей области

Херсон останется столицей Херсонской области, планов перемещения центра региона в другой город нет, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T09:48

2023-07-15T09:48

2023-07-15T09:48

херсон

херсонская область

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Херсон останется столицей Херсонской области, планов перемещения центра региона в другой город нет, сообщил РИА Новости врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее Сальдо заявил о наличии всех возможностей освободить Херсон от украинских войск. На сегодня органы власти региона временно находятся в нескольких городах, в том числе Скадовске и Геническе. "Столицей региона был и остается Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230714/rls-1884137191.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область , владимир сальдо