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Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить человечество
Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить человечество - РИА Новости, 15.07.2023
Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить человечество
Вице-президент США Камала Харрис на конференции, посвященной борьбе с изменением климата, оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради будущего... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:00
2023-07-15T07:00
2023-07-15T14:45
камала харрис
сша
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис на конференции, посвященной борьбе с изменением климата, оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения."Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", — заявила Харрис.Однако, как следует из исправленного текста речи вице-президента, опубликованного на сайте Белого дома, она имела в виду не "население" (population), а "загрязнение" (pollution).
https://ria.ru/20230308/kharris-1856528124.html
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камала харрис, сша
Вице-президент США Харрис оговорилась и призвала сократить человечество
Вице-президент США Харрис ошиблась и призвала сократить человечество вместо загрязнения
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис на конференции, посвященной борьбе с изменением климата, оговорилась и призвала уменьшить численность населения ради будущего поколения.
"Когда мы будем вкладывать в чистую энергию и электрический транспорт и уменьшим население, больше наших детей смогут дышать чистым воздухом и пить чистую воду", — заявила Харрис.
Детская история Камалы Харрис вывела американцев из себя
Однако, как следует из исправленного текста речи вице-президента, опубликованного на сайте Белого дома, она имела в виду не "население" (population), а "загрязнение" (pollution).