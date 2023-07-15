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В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей - РИА Новости, 15.07.2023
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00:11 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/kassir-1884311960.html
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей - РИА Новости, 15.07.2023
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей
Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему сотруднику администрации Левашинского района, осужденному по делу о хищении более 175 миллионов рублей, заменив РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:11
2023-07-15T00:11
левашинский район
россия
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему сотруднику администрации Левашинского района, осужденному по делу о хищении более 175 миллионов рублей, заменив условный срок на реальный, сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева. В декабре 2022 года Избербашский городской суд в Дагестане признал бывшего кассира администрации Левашинского района виновным в мошенничестве в сфере страхования и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159.5 и ч. 2 ст. 292 УК РФ) и проговорил его к 3,5 года лишения свободы условно. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых признание вины, положительная характеристика о личности, наличие заболеваний. Однако прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала приговор. "По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Дагестана, заключив, что суд первой инстанции при назначении условного наказания не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления… приговор изменил, назначив подсудимому реальный срок лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, за период с января 2013 года по июль 2016 года кассир администрации Левашинского района вместе с должностными лицами района при участии директоров 35 муниципальных школ похитил около 175,3 миллиона рублей из средств Фонда социального страхования. Схема хищения заключалась в том, что члены группы готовили подложные отчетные данные, по которым страховые выплаты перечислялись существующим только на бумаге сотрудникам. Уголовные дела против других участников организованной группы выделены в отдельное производство.
https://ria.ru/20230613/tailand-1877788070.html
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левашинский район, россия, происшествия
Левашинский район, Россия, Происшествия
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей

Суд в Дагестане ужесточил приговор кассиру администрации, укравшему 175 миллионов рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему сотруднику администрации Левашинского района, осужденному по делу о хищении более 175 миллионов рублей, заменив условный срок на реальный, сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.
В декабре 2022 года Избербашский городской суд в Дагестане признал бывшего кассира администрации Левашинского района виновным в мошенничестве в сфере страхования и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159.5 и ч. 2 ст. 292 УК РФ) и проговорил его к 3,5 года лишения свободы условно. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых признание вины, положительная характеристика о личности, наличие заболеваний. Однако прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала приговор.
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"По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Дагестана, заключив, что суд первой инстанции при назначении условного наказания не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления… приговор изменил, назначив подсудимому реальный срок лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, за период с января 2013 года по июль 2016 года кассир администрации Левашинского района вместе с должностными лицами района при участии директоров 35 муниципальных школ похитил около 175,3 миллиона рублей из средств Фонда социального страхования. Схема хищения заключалась в том, что члены группы готовили подложные отчетные данные, по которым страховые выплаты перечислялись существующим только на бумаге сотрудникам.
Уголовные дела против других участников организованной группы выделены в отдельное производство.
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