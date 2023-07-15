https://ria.ru/20230715/kassir-1884311960.html
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей - РИА Новости, 15.07.2023
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей
Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему сотруднику администрации Левашинского района, осужденному по делу о хищении более 175 миллионов рублей, заменив РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T00:11
2023-07-15T00:11
2023-07-15T00:11
левашинский район
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему сотруднику администрации Левашинского района, осужденному по делу о хищении более 175 миллионов рублей, заменив условный срок на реальный, сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева. В декабре 2022 года Избербашский городской суд в Дагестане признал бывшего кассира администрации Левашинского района виновным в мошенничестве в сфере страхования и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159.5 и ч. 2 ст. 292 УК РФ) и проговорил его к 3,5 года лишения свободы условно. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых признание вины, положительная характеристика о личности, наличие заболеваний. Однако прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала приговор. "По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Дагестана, заключив, что суд первой инстанции при назначении условного наказания не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления… приговор изменил, назначив подсудимому реальный срок лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении. Согласно материалам дела, за период с января 2013 года по июль 2016 года кассир администрации Левашинского района вместе с должностными лицами района при участии директоров 35 муниципальных школ похитил около 175,3 миллиона рублей из средств Фонда социального страхования. Схема хищения заключалась в том, что члены группы готовили подложные отчетные данные, по которым страховые выплаты перечислялись существующим только на бумаге сотрудникам. Уголовные дела против других участников организованной группы выделены в отдельное производство.
https://ria.ru/20230613/tailand-1877788070.html
https://ria.ru/20230703/arest-1881944305.html
левашинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
левашинский район, россия, происшествия
Левашинский район, Россия, Происшествия
В Дагестане ужесточили приговор кассиру, похитившему 175 миллионов рублей
Суд в Дагестане ужесточил приговор кассиру администрации, укравшему 175 миллионов рублей
МАХАЧКАЛА, 15 июл - РИА Новости. Верховный суд Дагестана изменил приговор бывшему сотруднику администрации Левашинского района, осужденному по делу о хищении более 175 миллионов рублей, заменив условный срок на реальный, сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.
В декабре 2022 года Избербашский городской суд в Дагестане признал бывшего кассира администрации Левашинского района виновным в мошенничестве в сфере страхования и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159.5 и ч. 2 ст. 292 УК РФ
) и проговорил его к 3,5 года лишения свободы условно. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых признание вины, положительная характеристика о личности, наличие заболеваний. Однако прокуратура не согласилась с таким решением суда и обжаловала приговор.
В Таиланде таксист украл у туриста часы за 35 тысяч долларов
"По результатам апелляционного рассмотрения Верховный суд Дагестана, заключив, что суд первой инстанции при назначении условного наказания не учел в полной мере характер и степень общественной опасности совершенного преступления… приговор изменил, назначив подсудимому реальный срок лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, за период с января 2013 года по июль 2016 года кассир администрации Левашинского района вместе с должностными лицами района при участии директоров 35 муниципальных школ похитил около 175,3 миллиона рублей из средств Фонда социального страхования. Схема хищения заключалась в том, что члены группы готовили подложные отчетные данные, по которым страховые выплаты перечислялись существующим только на бумаге сотрудникам.
Уголовные дела против других участников организованной группы выделены в отдельное производство.
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест