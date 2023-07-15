https://ria.ru/20230715/karlson-1884319211.html

Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса

Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса - РИА Новости, 15.07.2023

Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по поводу... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T02:28

2023-07-15T02:28

2023-07-15T09:25

в мире

сша

украина

киев

майк пенс

такер карлсон

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по поводу целесообразности поддержки Украины на фоне внутренних проблем США, беседу транслировал Youtube-канал BlazeTV."Вы утверждаете, что украинцам не хватает американских танков. За последние три года каждый город в Соединенных Штатах стал намного хуже. Поездите, в США нет ни одного города, который стал бы лучше, и видно, что наша экономика деградировала, уровень самоубийств подскочил, грязь, беспорядки и преступность выросли в геометрической прогрессии", - заметил журналист в ходе мероприятия Family Leadership Summit.Он отметил, что Украину "большинство людей не могут найти на карте", и в то же время она получила десятки миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков. "Я думаю, справедливо задать вопрос: в чем заинтересованность Соединенных Штатов в этом?", — спросил Карлсон под восторженные аплодисменты публики.Не имея возможности оспаривать перечисленные факты, Пенс ответил, что не имеет к ним отношения. "Это не моя забота", — заявил он. Политик также добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.Бывший вице-президент США в прошлом неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине и даже выражал мнение, что Москва, в случае победы над Киевом, перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив тем самым американских военных сражаться за своих союзников. В июне Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230715/nato-1884315598.html

https://ria.ru/20230715/berbok-1884317248.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, майк пенс, такер карлсон, владимир зеленский, нато