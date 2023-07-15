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Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса - РИА Новости, 15.07.2023
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02:28 15.07.2023 (обновлено: 09:25 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/karlson-1884319211.html
Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса
Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса - РИА Новости, 15.07.2023
Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по поводу... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T02:28
2023-07-15T09:25
в мире
сша
украина
киев
майк пенс
такер карлсон
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по поводу целесообразности поддержки Украины на фоне внутренних проблем США, беседу транслировал Youtube-канал BlazeTV."Вы утверждаете, что украинцам не хватает американских танков. За последние три года каждый город в Соединенных Штатах стал намного хуже. Поездите, в США нет ни одного города, который стал бы лучше, и видно, что наша экономика деградировала, уровень самоубийств подскочил, грязь, беспорядки и преступность выросли в геометрической прогрессии", - заметил журналист в ходе мероприятия Family Leadership Summit.Он отметил, что Украину "большинство людей не могут найти на карте", и в то же время она получила десятки миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков. "Я думаю, справедливо задать вопрос: в чем заинтересованность Соединенных Штатов в этом?", — спросил Карлсон под восторженные аплодисменты публики.Не имея возможности оспаривать перечисленные факты, Пенс ответил, что не имеет к ним отношения. "Это не моя забота", — заявил он. Политик также добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.Бывший вице-президент США в прошлом неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине и даже выражал мнение, что Москва, в случае победы над Киевом, перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив тем самым американских военных сражаться за своих союзников. В июне Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230715/nato-1884315598.html
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в мире, сша, украина, киев, майк пенс, такер карлсон, владимир зеленский, нато
В мире, США, Украина, Киев, Майк Пенс, Такер Карлсон, Владимир Зеленский, НАТО
Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса

Журналист Карлсон и кандидат в президенты США Пенс поспорили в прямом эфире из-за Украины

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом по поводу целесообразности поддержки Украины на фоне внутренних проблем США, беседу транслировал Youtube-канал BlazeTV.
"Вы утверждаете, что украинцам не хватает американских танков. За последние три года каждый город в Соединенных Штатах стал намного хуже. Поездите, в США нет ни одного города, который стал бы лучше, и видно, что наша экономика деградировала, уровень самоубийств подскочил, грязь, беспорядки и преступность выросли в геометрической прогрессии", - заметил журналист в ходе мероприятия Family Leadership Summit.
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Он отметил, что Украину "большинство людей не могут найти на карте", и в то же время она получила десятки миллиардов долларов из средств американских налогоплательщиков. "Я думаю, справедливо задать вопрос: в чем заинтересованность Соединенных Штатов в этом?", — спросил Карлсон под восторженные аплодисменты публики.
Не имея возможности оспаривать перечисленные факты, Пенс ответил, что не имеет к ним отношения. "Это не моя забота", — заявил он. Политик также добавил, что не надо считать "величайшую нацию на планете" неспособной одновременно быть лидером свободного мира и решить проблемы внутри страны.
Бывший вице-президент США в прошлом неоднократно критически высказывался о российской спецоперации на Украине и даже выражал мнение, что Москва, в случае победы над Киевом, перейдет границу одной из стран НАТО, вынудив тем самым американских военных сражаться за своих союзников. В июне Пенс первым из кандидатов в президенты США посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
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