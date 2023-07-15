https://ria.ru/20230715/interpol-1884327662.html

В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев

В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев - РИА Новости, 15.07.2023

В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев

Харьковская нацполиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:46

2023-07-15T07:46

2023-07-15T09:25

в мире

украина

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владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Харьковская нацполиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов в социальной сети Facebook*. "Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям <…> "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — написал он.Болвинов добавил, что в Интерпол передают информацию, в частности, о подозреваемых в уголовных преступлениях на Украине, сообщая, что они вовсе не "жертвы войны" или политические беженцы, какими они себя позиционируют. По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС. Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах. Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запретили покидать страну. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html

https://ria.ru/20230512/interpol-1871258627.html

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в мире, украина, россия, харьков, андрей демченко, интерпол, евросоюз, владимир зеленский