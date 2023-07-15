В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев
Полиция Харькова начала вносить в базу Интерпола данные о сбежавших в Евросоюз украинцах
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Харьковская нацполиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов в социальной сети Facebook*.
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"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям <…> "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — написал он.
Болвинов добавил, что в Интерпол передают информацию, в частности, о подозреваемых в уголовных преступлениях на Украине, сообщая, что они вовсе не "жертвы войны" или политические беженцы, какими они себя позиционируют. По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС.
Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах.
Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запретили покидать страну. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.
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