Рейтинг@Mail.ru
В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 15.07.2023 (обновлено: 09:25 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/interpol-1884327662.html
В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев
В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев - РИА Новости, 15.07.2023
В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев
Харьковская нацполиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:46
2023-07-15T09:25
в мире
украина
россия
харьков
андрей демченко
интерпол
евросоюз
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_7ffe02fb392838e0390c0e0e3b70d21b.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Харьковская нацполиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов в социальной сети Facebook*. &quot;Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям &lt;…&gt; &quot;осесть&quot; и спрятаться в цивилизованном мире&quot;, — написал он.Болвинов добавил, что в Интерпол передают информацию, в частности, о подозреваемых в уголовных преступлениях на Украине, сообщая, что они вовсе не "жертвы войны" или политические беженцы, какими они себя позиционируют. По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС. Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах. Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запретили покидать страну. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230609/svyaschennik-1877259400.html
https://ria.ru/20230512/interpol-1871258627.html
украина
россия
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153315/84/1533158486_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_48d5949ed554dbaa70d17babde355c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, харьков, андрей демченко, интерпол, евросоюз, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Харьков, Андрей Демченко, Интерпол, Евросоюз, Владимир Зеленский
В Харькове начали передавать в Интерпол данные сбежавших в ЕС украинцев

Полиция Харькова начала вносить в базу Интерпола данные о сбежавших в Евросоюз украинцах

© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
Штаб-квартира Интерпола в Лионе - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Харьковская нацполиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов в социальной сети Facebook*.
«

"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям <…> "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — написал он.

Болвинов добавил, что в Интерпол передают информацию, в частности, о подозреваемых в уголовных преступлениях на Украине, сообщая, что они вовсе не "жертвы войны" или политические беженцы, какими они себя позиционируют. По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС.
Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Погранслужба Украины пригрозила священнику УПЦ "духовным исцелением" в СБУ
9 июня, 18:07
Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, военнообязанным мужчинам запретили покидать страну. Ранее Верховная рада продлила до 18 августа военное положение и всеобщую мобилизацию.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Генпрокуратура заявила о необоснованном фильтре Интерпола на запросы России
12 мая, 12:21
 
В миреУкраинаРоссияХарьковАндрей ДемченкоИнтерполЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала