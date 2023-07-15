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Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду - РИА Новости, 15.07.2023
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13:34 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/ingusheniya-1884359264.html
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду - РИА Новости, 15.07.2023
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду
Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:34
2023-07-15T13:34
надежные люди
махмуд-али калиматов
запорожская область
токмак
запорожье
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "В рамках шефской помощи в ближайшие дни в Токмакский район Запорожской области от нашей республики отправится первый гуманитарный груз - фура с 4,5 тоннами детской смеси", - написал Калиматов. Он отметил, что груз также будет доукомплектован пятилитровыми емкостями с горной питьевой водой. "К началу учебного года направим (в Токмакский район – ред.) более 8 тысяч экземпляров учебно-методической и художественной литературы. Помощь из республики поступит в четыре дошкольные организации, расположенные в городах Токмак и Молочанск, селах Запорожье и Лагидное, а также в Токмакский механический многопрофильный колледж", - добавил глава Ингушетии. По его словам, кроме того, образовательные организации района оснастят символикой, школьной мебелью, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, а также оргтехникой.
https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html
запорожская область
токмак
запорожье
республика ингушетия
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махмуд-али калиматов, запорожская область, токмак, запорожье, республика ингушетия
Надежные люди, Махмуд-Али Калиматов, Запорожская область, Токмак, Запорожье, Республика Ингушетия
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду

Ингушетия отправит в Запорожскую область груз с детским питанием и учебники

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРаздача гуманитарной помощи
Раздача гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
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НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.
"В рамках шефской помощи в ближайшие дни в Токмакский район Запорожской области от нашей республики отправится первый гуманитарный груз - фура с 4,5 тоннами детской смеси", - написал Калиматов.
Он отметил, что груз также будет доукомплектован пятилитровыми емкостями с горной питьевой водой.
"К началу учебного года направим (в Токмакский район – ред.) более 8 тысяч экземпляров учебно-методической и художественной литературы. Помощь из республики поступит в четыре дошкольные организации, расположенные в городах Токмак и Молочанск, селах Запорожье и Лагидное, а также в Токмакский механический многопрофильный колледж", - добавил глава Ингушетии.
По его словам, кроме того, образовательные организации района оснастят символикой, школьной мебелью, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, а также оргтехникой.
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Надежные людиМахмуд-Али КалиматовЗапорожская областьТокмакЗапорожьеРеспублика Ингушетия
 
 
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