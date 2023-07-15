https://ria.ru/20230715/ingusheniya-1884359264.html
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду - РИА Новости, 15.07.2023
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду
Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:34
2023-07-15T13:34
2023-07-15T13:34
надежные люди
махмуд-али калиматов
запорожская область
токмак
запорожье
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829630555_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_f98d45956a4790e916760eb9adc72dbb.jpg
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "В рамках шефской помощи в ближайшие дни в Токмакский район Запорожской области от нашей республики отправится первый гуманитарный груз - фура с 4,5 тоннами детской смеси", - написал Калиматов. Он отметил, что груз также будет доукомплектован пятилитровыми емкостями с горной питьевой водой. "К началу учебного года направим (в Токмакский район – ред.) более 8 тысяч экземпляров учебно-методической и художественной литературы. Помощь из республики поступит в четыре дошкольные организации, расположенные в городах Токмак и Молочанск, селах Запорожье и Лагидное, а также в Токмакский механический многопрофильный колледж", - добавил глава Ингушетии. По его словам, кроме того, образовательные организации района оснастят символикой, школьной мебелью, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, а также оргтехникой.
https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html
запорожская область
токмак
запорожье
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829630555_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_6bfcc53be18afe1e5b7779c1bcc7b74e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, запорожская область, токмак, запорожье, республика ингушетия
Надежные люди, Махмуд-Али Калиматов, Запорожская область, Токмак, Запорожье, Республика Ингушетия
Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду
Ингушетия отправит в Запорожскую область груз с детским питанием и учебники
НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости.
Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале
.
"В рамках шефской помощи в ближайшие дни в Токмакский район Запорожской области от нашей республики отправится первый гуманитарный груз - фура с 4,5 тоннами детской смеси", - написал Калиматов.
Он отметил, что груз также будет доукомплектован пятилитровыми емкостями с горной питьевой водой.
"К началу учебного года направим (в Токмакский район – ред.) более 8 тысяч экземпляров учебно-методической и художественной литературы. Помощь из республики поступит в четыре дошкольные организации, расположенные в городах Токмак
и Молочанск, селах Запорожье
и Лагидное, а также в Токмакский механический многопрофильный колледж", - добавил глава Ингушетии.
По его словам, кроме того, образовательные организации района оснастят символикой, школьной мебелью, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, а также оргтехникой.
"Путин намекнул". В США указали, какие города Россия освободит на Украине