https://ria.ru/20230715/ingusheniya-1884359264.html

Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду

Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду - РИА Новости, 15.07.2023

Ингушетия отправит в Запорожскую область детское питание и воду

Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:34

2023-07-15T13:34

2023-07-15T13:34

надежные люди

махмуд-али калиматов

запорожская область

токмак

запорожье

республика ингушетия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829630555_0:0:2882:1621_1920x0_80_0_0_f98d45956a4790e916760eb9adc72dbb.jpg

НАЛЬЧИК, 15 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии отправят в подшефный Токмакский район Запорожской области гуманитарный груз с детским питанием и питьевой водой, а также школьные учебники, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале. "В рамках шефской помощи в ближайшие дни в Токмакский район Запорожской области от нашей республики отправится первый гуманитарный груз - фура с 4,5 тоннами детской смеси", - написал Калиматов. Он отметил, что груз также будет доукомплектован пятилитровыми емкостями с горной питьевой водой. "К началу учебного года направим (в Токмакский район – ред.) более 8 тысяч экземпляров учебно-методической и художественной литературы. Помощь из республики поступит в четыре дошкольные организации, расположенные в городах Токмак и Молочанск, селах Запорожье и Лагидное, а также в Токмакский механический многопрофильный колледж", - добавил глава Ингушетии. По его словам, кроме того, образовательные организации района оснастят символикой, школьной мебелью, спортивным оборудованием, оборудованием для столовых и медкабинетов, а также оргтехникой.

https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html

запорожская область

токмак

запорожье

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

махмуд-али калиматов, запорожская область, токмак, запорожье, республика ингушетия