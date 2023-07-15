https://ria.ru/20230715/grem-1884324228.html

Сенатор-русофоб Грэм увидел выгоду на Украине и вызвал гнев американцев

Сенатор-русофоб Грэм увидел выгоду на Украине и вызвал гнев американцев - РИА Новости, 15.07.2023

Сенатор-русофоб Грэм увидел выгоду на Украине и вызвал гнев американцев

Пользователи Twitter раскритиковали американского сенатора Линдси Грэма после его слов о поддержке Украины. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:26

2023-07-15T06:26

2023-07-15T06:26

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали американского сенатора Линдси Грэма после его слов о поддержке Украины.Ранее политик заявил в Twitter, что американские солдаты не умирают на Украине, а США выделяют лишь "небольшой процент" своего оборонного бюджета и борются с российской армией руками украинцев. Все это Грэм назвал "выгодной сделкой для Америки".Пользователи соцсети из США не преминули отреагировать на это высказывание."150 миллиардов — это маленькая сумма? Фактически это больше 20 процентов нашего годового оборонного бюджета", — возмутился пользователь United We Stand."Мы хотим вернуть наши деньги!", — заявил Marc Rudov."Нет. Это не очень хорошая сделка для Америки. Это деньги, выброшенные в унитаз. Это война, в которой невозможно победить. Мы вообще не должны были быть там. Прекратите это", — призвал American Bossy."Сотни тысяч людей погибли без всякой необходимости, и Вы думаете, что это "выгодная сделка"? Позор тебе", — заявил Jack Spitz."Если бы вы разбирались во внешней политике, то не вторглись бы в Ирак", — отметил Moses."Украина — не моя забота", — заявил Proud Conservative, сделав отсылку к словам кандидата в президенты США Майка Пенса, который накануне так же высказался о внутренних проблемах США на фоне поддержки Украины.В конце мая в сети распространилось видео, на котором американский сенатор Линдси Грэм выразил радость из-за гибели российских солдат и назвал это "лучшей инвестицией" американских денег. Позже стало известно, что видео было смонтировано офисом президента Украины, а слова радости в связи с гибелью россиян и высказывание о лучших вложениях были сказаны им в разных контекстах.Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что слова Грэма об убийствах русских по степени жестокости и цинизма превзошли речи нацистских преступников фашистской Германии.

https://ria.ru/20230715/podgotovka-1884323908.html

https://ria.ru/20230715/karlson-1884319211.html

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в мире, сша, украина, америка, линдси грэм, майк пенс, мария захарова, twitter