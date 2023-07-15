https://ria.ru/20230715/gosterrorizm-1884372610.html

В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак

В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023

В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак

Украина давно встала на путь государственного терроризма, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко, комментируя подготовку покушения... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:23

2023-07-15T15:23

2023-07-15T15:23

украина

маргарита симоньян

ксения собчак

евгений ревенко

госдума рф

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украина давно встала на путь государственного терроризма, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко, комментируя подготовку покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. "Украинское государство давно уже встало на путь терроризма, государственного терроризма", - сказал Ревенко. По его словам, российских журналистов не запугать, и они продолжат говорить правду о том, что происходит на Украине. "Я считаю, что международные организации, международные структуры должны осудить подобного рода вылазки и попытки совершения террористических и диверсионных актов на территории Российской Федерации", - добавил Ревенко. Он отметил, что вся подобная деятельность должна быть наказана, а заказчики, которые известны, должны понести ответственность.

https://ria.ru/20230715/simonyan-1884361357.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, маргарита симоньян, ксения собчак, евгений ревенко, госдума рф