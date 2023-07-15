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В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023
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15:23 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/gosterrorizm-1884372610.html
В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак
В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак - РИА Новости, 15.07.2023
В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак
Украина давно встала на путь государственного терроризма, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко, комментируя подготовку покушения... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:23
2023-07-15T15:23
украина
маргарита симоньян
ксения собчак
евгений ревенко
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украина давно встала на путь государственного терроризма, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко, комментируя подготовку покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак. "Украинское государство давно уже встало на путь терроризма, государственного терроризма", - сказал Ревенко. По его словам, российских журналистов не запугать, и они продолжат говорить правду о том, что происходит на Украине. "Я считаю, что международные организации, международные структуры должны осудить подобного рода вылазки и попытки совершения террористических и диверсионных актов на территории Российской Федерации", - добавил Ревенко. Он отметил, что вся подобная деятельность должна быть наказана, а заказчики, которые известны, должны понести ответственность.
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украина, маргарита симоньян, ксения собчак, евгений ревенко, госдума рф
Украина, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Евгений Ревенко, Госдума РФ
В Госдуме прокомментировали попытку покушения Киева на Симоньян и Собчак

Депутат Ревенко: Киев встал на путь гостерроризма, готовя покушения на Симоньян и Собчак

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Украина давно встала на путь государственного терроризма, заявил РИА Новости замруководителя фракции ЕР в ГД Евгений Ревенко, комментируя подготовку покушения на главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и Ксению Собчак.
Ранее ФСБ и правоохранители сообщили о предотвращении подготовки убийства главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян украинскими спецслужбами. Ими также планировалось убийство Ксении Собчак.
"Украинское государство давно уже встало на путь терроризма, государственного терроризма", - сказал Ревенко.
По его словам, российских журналистов не запугать, и они продолжат говорить правду о том, что происходит на Украине.
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"Я считаю, что международные организации, международные структуры должны осудить подобного рода вылазки и попытки совершения террористических и диверсионных актов на территории Российской Федерации", - добавил Ревенко.
Он отметил, что вся подобная деятельность должна быть наказана, а заказчики, которые известны, должны понести ответственность.
 
УкраинаМаргарита СимоньянКсения СобчакЕвгений РевенкоГосдума РФ
 
 
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