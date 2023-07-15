https://ria.ru/20230715/goroda-1884343003.html

"Путин намекнул". В США указали, какие города Россия освободит на Украине

"Путин намекнул". В США указали, какие города Россия освободит на Украине - РИА Новости, 15.07.2023

"Путин намекнул". В США указали, какие города Россия освободит на Украине

Российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:54

2023-07-15T10:54

2023-07-15T10:54

в мире

одесса

харьков

днепропетровск

владимир путин

скотт риттер

вооруженные силы сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show."Что будет дальше? Владимир Путин нам намекнул. По его словам, как только они защитят российскую территорию, русские отбросят украинские войска на расстояние, равное максимальной дальности действия систем вооружения, предоставляемых НАТО, таких как HIMARS, дальность которых составляет около 150 километров. <…> Это означает, что Россия освободит Одессу, Харьков и Днепропетровск", — указал эксперт.Как утверждает специалист, после того как российские войска освободят эти города, они не позволят украинцам вновь занять их. Он предполагает, что западные лидеры вынудят Владимира Зеленского пойти на переговоры с Москвой, чтобы сохранить то, что сейчас находится под властью киевского режима.Ранее бывший разведчик заявлял, что российский лидер знал про план Украины по захвату Донбасса и Крыма для этнических чисток, поэтому нанес превентивный удар по агрессору.

https://ria.ru/20230715/lozh-1884332411.html

одесса

харьков

днепропетровск

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