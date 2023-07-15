https://ria.ru/20230715/gaz-1884324914.html
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате - РИА Новости, 15.07.2023
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате
Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:50
2023-07-15T06:50
2023-07-15T13:38
италия
европа
россия
итало-российская торговая палата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820731011_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_329e259955c24535766bd239ae9ea653.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. "Россия продолжает продавать газ в Италию, хотя не так, как раньше. Россия - достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно", – сказал Пелаццо. Он напомнил, что Европа покупала российский газ, так как это было дешево и выгодно для ее промышленности. "Блоки (санкции) – это временно. Они могут меняться. Европе и России будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству", – считает Пелаццо. Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html
италия
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820731011_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_870f583a857bb88e65c72b7caf2866d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, европа, россия, итало-российская торговая палата
Италия, Европа, Россия, Итало-российская торговая палата
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате
Глава торговой палаты Пелаццо: Италии невозможно полностью отказаться от газа из России