https://ria.ru/20230715/gaz-1884324914.html

Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате

Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате - РИА Новости, 15.07.2023

Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате

Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:50

2023-07-15T06:50

2023-07-15T13:38

италия

европа

россия

итало-российская торговая палата

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. "Россия продолжает продавать газ в Италию, хотя не так, как раньше. Россия - достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно", – сказал Пелаццо. Он напомнил, что Европа покупала российский газ, так как это было дешево и выгодно для ее промышленности. "Блоки (санкции) – это временно. Они могут меняться. Европе и России будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству", – считает Пелаццо. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html

италия

европа

россия

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2023

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италия, европа, россия, итало-российская торговая палата