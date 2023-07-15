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Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате - РИА Новости, 15.07.2023
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06:50 15.07.2023 (обновлено: 13:38 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/gaz-1884324914.html
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате - РИА Новости, 15.07.2023
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате
Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:50
2023-07-15T13:38
италия
европа
россия
итало-российская торговая палата
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо. "Россия продолжает продавать газ в Италию, хотя не так, как раньше. Россия - достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно", – сказал Пелаццо. Он напомнил, что Европа покупала российский газ, так как это было дешево и выгодно для ее промышленности. "Блоки (санкции) – это временно. Они могут меняться. Европе и России будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству", – считает Пелаццо. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230715/neft-1884324446.html
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италия, европа, россия, итало-российская торговая палата
Италия, Европа, Россия, Итало-российская торговая палата
Италии невозможно отказаться от российского газа, уверены в торговой палате

Глава торговой палаты Пелаццо: Италии невозможно полностью отказаться от газа из России

© AP Photo / StringerГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Stringer
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полностью отказаться от поставок российского газа Италии невозможно, в целом же Европе и РФ будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству, заявил в интервью РИА Новости президент Итало-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.
«
"Россия продолжает продавать газ в Италию, хотя не так, как раньше. Россия - достаточно могучий экспортер газа, поэтому полностью отказаться от российских поставок невозможно", – сказал Пелаццо.
Он напомнил, что Европа покупала российский газ, так как это было дешево и выгодно для ее промышленности.
"Блоки (санкции) – это временно. Они могут меняться. Европе и России будет выгоднее возвращаться к сотрудничеству", – считает Пелаццо.
Читайте полный текст интервью >>>
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ИталияЕвропаРоссияИтало-российская торговая палата
 
 
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