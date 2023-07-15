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Более 1400 человек посетили форум будущих технологий в Москве - РИА Новости, 15.07.2023
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13:27 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/forum-1884357960.html
Более 1400 человек посетили форум будущих технологий в Москве
Более 1400 человек посетили форум будущих технологий в Москве - РИА Новости, 15.07.2023
Более 1400 человек посетили форум будущих технологий в Москве
Площадку форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" посетили более 1,4 тысячи человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:27
2023-07-15T13:27
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадку форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" посетили более 1,4 тысячи человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Форум прошел в Москве с 9 по 14 июля. Он открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Главная задача форума – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих России соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство. "Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных – на основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека", - сказал на пленарном заседании форума президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте главы государства. Он добавил, что цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать "цифровые двойники" технических систем и процессов их производства, начать широкое применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн-образования, в предоставлении госуслуг и осуществлении финансовых расчетов. В целом платформенные решения откроют дорогу к тому, чтобы полномасштабно автоматизировать не только технологические процессы, но и взаимоотношения между участниками рынка. По данным пресс-службы, свои передовые разработки президенту представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Самый мощный в стране – 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы, продемонстрировала госкорпорация "Росатом". В свою очередь, представители ОАО "РЖД" рассказали о строительстве магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты "Квантовые коммуникации" – к 2030 году она пройдет по 34 регионам. Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая форум, cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Белоруссии, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. В частности, ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи. Как отмечается в сообщении, по оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. "Ведущие страны активно инвестируют в квантовые технологии, понимая необходимость обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Сегодня важнейшей задачей для нас становится наращивание внутренних компетенций и запуск пилотных внедрений квантовых решений. Форум показал готовность государства, общества и бизнеса совместно противостоять внешним угрозам, создавать и внедрять прорывные технологии", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова. Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператором мероприятия выступил фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.
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фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс"
Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс"

Более 1400 человек посетили форум будущих технологий в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПленарное заседание форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве с участием президента РФ Владимира Путина
Пленарное заседание форума будущих технологий Вычисления и связь. Квантовый мир в Москве с участием президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пленарное заседание форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" в Москве с участием президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Площадку форума будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" посетили более 1,4 тысячи человек, из них 750 специалистов из более чем 80 российских и зарубежных учебных и научно-исследовательских учреждений и 250 представителей СМИ, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Форум прошел в Москве с 9 по 14 июля. Он открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению перспективных направлений технологического развития страны. Главная задача форума – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, позволяющих России соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство.
"Наша принципиальная задача – перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на новых данных – на основе больших данных. Эффект, как мы рассчитываем, будет в полном смысле комплексным, мультипликативным. Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека", - сказал на пленарном заседании форума президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте главы государства.
Он добавил, что цифровые платформы позволят развивать умные города и беспилотные системы, использовать "цифровые двойники" технических систем и процессов их производства, начать широкое применение точного земледелия в сельском хозяйстве, выйти на новый уровень в логистике и энергетике, в развитии телемедицины и онлайн-образования, в предоставлении госуслуг и осуществлении финансовых расчетов. В целом платформенные решения откроют дорогу к тому, чтобы полномасштабно автоматизировать не только технологические процессы, но и взаимоотношения между участниками рынка.
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По данным пресс-службы, свои передовые разработки президенту представили госкорпорации, отвечающие за развитие квантовых технологий в стране. Самый мощный в стране – 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы, продемонстрировала госкорпорация "Росатом". В свою очередь, представители ОАО "РЖД" рассказали о строительстве магистральной квантовой сети в рамках реализации дорожной карты "Квантовые коммуникации" – к 2030 году она пройдет по 34 регионам.
Международная научная конференция ICQT 2023, открывшая форум, cобрала ученых из России, Индии, Бразилии, Китая, Франции, Швеции, Белоруссии, Германии и Австралии. На площадке состоялся ряд дискуссий, посвященных международному сотрудничеству и реализации совместных проектов. В частности, ученые рассказали о российско-китайском эксперименте по тестированию квантовой космической связи.
Как отмечается в сообщении, по оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться уже с 2025 года, а на горизонте 2030 года внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным.
"Ведущие страны активно инвестируют в квантовые технологии, понимая необходимость обеспечения национальной безопасности и перехода к новым моделям экономики. Сегодня важнейшей задачей для нас становится наращивание внутренних компетенций и запуск пилотных внедрений квантовых решений. Форум показал готовность государства, общества и бизнеса совместно противостоять внешним угрозам, создавать и внедрять прорывные технологии", – приводятся в сообщении слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова.
Форум будущих технологий проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператором мероприятия выступил фонд "Росконгресс" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук.
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