https://ria.ru/20230715/ekoaktivisty-1884322899.html
СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон
СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон - РИА Новости, 15.07.2023
СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон
Активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, планируют "парализовать" Лондон, устроив неделю самых масштабных для них... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T05:15
2023-07-15T05:15
2023-07-15T05:16
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, планируют "парализовать" Лондон, устроив неделю самых масштабных для них акций протеста, сообщает газета Express со ссылкой на данные, полученные журналистом под прикрытием в ходе встречи лидеров движения. Согласно изданию, еще до встречи один из лидеров экоактивистов заявил, что все 10 отделений движения примут участие в скоординированных акциях с целью "немного парализовать Лондон". Как отмечает газета, ранее отделения протестовали по очереди. Протесты в столице должны начаться 17 июля в час пик и продлиться до субботы. Экоактивисты собираются создать помехи для дорожного движения, чтобы вынудить власти отказаться от выдачи новых лицензий на внутреннюю добычу нефти и газа. Протестующие обещают, что это будет их "самая масштабная неделя акций". Источник в МВД, в свою очередь, заявил, что полиция оперативно отреагирует на действия активистов. В 2022 году активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.
https://ria.ru/20230714/ekoaktivisty-1884186751.html
https://rsport.ria.ru/20230705/arest-1882433129.html
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лондон, шеффилд, в мире
СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон
Express: экоактивисты планируют "парализовать" Лондон, устроив неделю масштабных протестов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, планируют "парализовать" Лондон, устроив неделю самых масштабных для них акций протеста, сообщает газета Express
со ссылкой на данные, полученные журналистом под прикрытием в ходе встречи лидеров движения.
Согласно изданию, еще до встречи один из лидеров экоактивистов заявил, что все 10 отделений движения примут участие в скоординированных акциях с целью "немного парализовать Лондон". Как отмечает газета, ранее отделения протестовали по очереди.
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Протесты в столице должны начаться 17 июля в час пик и продлиться до субботы. Экоактивисты собираются создать помехи для дорожного движения, чтобы вынудить власти отказаться от выдачи новых лицензий на внутреннюю добычу нефти и газа. Протестующие обещают, что это будет их "самая масштабная неделя акций".
Источник в МВД, в свою очередь, заявил, что полиция оперативно отреагирует на действия активистов.
В 2022 году активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде
, испачкав стол оранжевой порошковой краской.
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