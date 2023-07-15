https://ria.ru/20230715/ekoaktivisty-1884322899.html

СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон

СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон - РИА Новости, 15.07.2023

СМИ сообщили о планах экоактивистов "парализовать" Лондон

Активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, планируют "парализовать" Лондон, устроив неделю самых масштабных для них... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T05:15

2023-07-15T05:15

2023-07-15T05:16

лондон

шеффилд

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, планируют "парализовать" Лондон, устроив неделю самых масштабных для них акций протеста, сообщает газета Express со ссылкой на данные, полученные журналистом под прикрытием в ходе встречи лидеров движения. Согласно изданию, еще до встречи один из лидеров экоактивистов заявил, что все 10 отделений движения примут участие в скоординированных акциях с целью "немного парализовать Лондон". Как отмечает газета, ранее отделения протестовали по очереди. Протесты в столице должны начаться 17 июля в час пик и продлиться до субботы. Экоактивисты собираются создать помехи для дорожного движения, чтобы вынудить власти отказаться от выдачи новых лицензий на внутреннюю добычу нефти и газа. Протестующие обещают, что это будет их "самая масштабная неделя акций". Источник в МВД, в свою очередь, заявил, что полиция оперативно отреагирует на действия активистов. В 2022 году активисты движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.

https://ria.ru/20230714/ekoaktivisty-1884186751.html

https://rsport.ria.ru/20230705/arest-1882433129.html

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лондон, шеффилд, в мире