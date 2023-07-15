https://ria.ru/20230715/dtp-1884355491.html
Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани микроавтобуса разместили в ПВР
Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани микроавтобуса разместили в ПВР - РИА Новости, 15.07.2023
Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани микроавтобуса разместили в ПВР
Власти Тимашевского района Краснодарского края разместили в пунктах временного размещения (ПВР) пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Латвию, они ожидают... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T13:01
2023-07-15T13:01
2023-07-15T13:01
происшествия
тимашевский район
краснодарский край
латвия
mercedes
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Власти Тимашевского района Краснодарского края разместили в пунктах временного размещения (ПВР) пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Латвию, они ожидают транспорт, чтобы продолжить свой путь, сообщили РИА Новости в пресс-службе района. Авария произошла в субботу утром на 36-м километре автодороги "Краснодар – Ейск". Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes, следующий по направлению "Симферополь-Латвия", превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб. На момент ДТП в транспортном средстве находилось 14 пассажиров, два человека пострадали. "После ДТП был организован ПВР в Доме культуры станицы Медведовская, где находятся девять человек. Там есть все необходимое, люди обеспечены питанием и питьевой водой. Кроме того, им была оказана первая помощь. В течение нескольких часов за ними приедет другой автобус, предоставленный тем же перевозчиком, пассажиры продолжат свой путь. Ранее трех человек уже отправили с проходящим транспортом, двух госпитализировали в больницу Краснодара", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
тимашевский район
краснодарский край
латвия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тимашевский район, краснодарский край, латвия, mercedes
Происшествия, Тимашевский район, Краснодарский край, Латвия, Mercedes
Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани микроавтобуса разместили в ПВР
Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани микроавтобуса, ехавшего в Латвию, разместили в ПВР
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Власти Тимашевского района Краснодарского края разместили в пунктах временного размещения (ПВР) пассажиров микроавтобуса, следовавшего в Латвию, они ожидают транспорт, чтобы продолжить свой путь, сообщили РИА Новости в пресс-службе района.
Авария произошла в субботу утром на 36-м километре автодороги "Краснодар – Ейск". Водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes, следующий по направлению "Симферополь
-Латвия", превысил скорость, съехал с дороги и врезался в столб. На момент ДТП в транспортном средстве находилось 14 пассажиров, два человека пострадали.
"После ДТП был организован ПВР в Доме культуры станицы Медведовская, где находятся девять человек. Там есть все необходимое, люди обеспечены питанием и питьевой водой. Кроме того, им была оказана первая помощь. В течение нескольких часов за ними приедет другой автобус, предоставленный тем же перевозчиком, пассажиры продолжат свой путь. Ранее трех человек уже отправили с проходящим транспортом, двух госпитализировали в больницу Краснодара", - рассказали в пресс-службе.
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