https://ria.ru/20230715/dtp-1884347431.html

В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб

В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб - РИА Новости, 15.07.2023

В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб

Пьяный водитель врезался в машину инспектора ДПС в Урюпинске Волгоградской области, один полицейский погиб и еще три человека, включая ребенка пострадали,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:44

2023-07-15T11:44

2023-07-15T11:44

происшествия

авто

урюпинск

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 15 июл - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину инспектора ДПС в Урюпинске Волгоградской области, один полицейский погиб и еще три человека, включая ребенка пострадали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, накануне вечером в Урюпинске сотрудник ДПС с коллегой возвращался домой со службы на своем автомобиле ВАЗ-2107. На улице Большая Мушкетовская в него врезается Chevrolet, который выехал на встречную полосу. "В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован. Водитель Chevrolet и его 12-летний пассажир получили травмы", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что водитель Chevrolet был пьян, он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным ведомства, семьям погибшего и пострадавшего сотрудников полиции будет оказана помощь.

https://ria.ru/20230715/avtobus-1884345204.html

урюпинск

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, урюпинск, волгоградская область