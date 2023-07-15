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В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб
В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб - РИА Новости, 15.07.2023
В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб
Пьяный водитель врезался в машину инспектора ДПС в Урюпинске Волгоградской области, один полицейский погиб и еще три человека, включая ребенка пострадали,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:44
2023-07-15T11:44
2023-07-15T11:44
происшествия
авто
урюпинск
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 15 июл - РИА Новости. Пьяный водитель врезался в машину инспектора ДПС в Урюпинске Волгоградской области, один полицейский погиб и еще три человека, включая ребенка пострадали, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону. По информации ведомства, накануне вечером в Урюпинске сотрудник ДПС с коллегой возвращался домой со службы на своем автомобиле ВАЗ-2107. На улице Большая Мушкетовская в него врезается Chevrolet, который выехал на встречную полосу. "В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован. Водитель Chevrolet и его 12-летний пассажир получили травмы", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что водитель Chevrolet был пьян, он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. По данным ведомства, семьям погибшего и пострадавшего сотрудников полиции будет оказана помощь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, урюпинск, волгоградская область
Происшествия, Авто, Урюпинск, Волгоградская область
В Урюпинске пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб
В Урюпинске под Волгоградом пьяный водитель врезался в автомобиль ДПС, полицейский погиб
ВОЛГОГРАД, 15 июл - РИА Новости.
Пьяный водитель врезался в машину инспектора ДПС в Урюпинске Волгоградской области, один полицейский погиб и еще три человека, включая ребенка пострадали, сообщает
в субботу пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, накануне вечером в Урюпинске сотрудник ДПС с коллегой возвращался домой со службы на своем автомобиле ВАЗ-2107. На улице Большая Мушкетовская в него врезается Chevrolet, который выехал на встречную полосу.
"В результате ДТП 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Водитель ВАЗа госпитализирован. Водитель Chevrolet и его 12-летний пассажир получили травмы", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что водитель Chevrolet был пьян, он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По данным ведомства, семьям погибшего и пострадавшего сотрудников полиции будет оказана помощь.
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