Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 15.07.2023 (обновлено: 14:33 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/dtp-1884331870.html
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек - РИА Новости, 15.07.2023
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек
Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:48
2023-07-15T14:33
происшествия
краснодарский край
брюховецкий район
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884339861_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2f0fedb86369bf8cf4a093eeb9e800ab.jpg
СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края."Информация о пострадавших в Брюховецком районе на данный момент: 17 пострадавших, семь — госпитализировано, трое погибших", — проинформировали в ведомстве.В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие включены в общее число пострадавших в ДТП.Троих пострадавших спасли "путем деблокации", сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В спасательном ведомстве отметили, что во время столкновения в рейсовом автобусе находились девять детей, но об их состоянии не сообщается. На месте сейчас работают 72 спасателя, задействовано 25 единиц техники.Столкновение рейсового автобуса Тула — Анапа, в котором находился 41 человек, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани, на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса.
https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html
https://ria.ru/20230711/delo-1883583102.html
краснодарский край
брюховецкий район
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884339861_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f587edbf0c116ea11cca8002a719c9f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, брюховецкий район, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Брюховецкий район, Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек

Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани выросло до трех человек

© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани
Читать ria.ru в
СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"Информация о пострадавших в Брюховецком районе на данный момент: 17 пострадавших, семь — госпитализировано, трое погибших", — проинформировали в ведомстве.
На месте порыва на теплотрассе на улице Кирова в Омске - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
В Омске окна автобуса выбило струей кипятка из-за аварии на трубопроводе
28 февраля, 12:10
В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие включены в общее число пострадавших в ДТП.
Троих пострадавших спасли "путем деблокации", сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
На месте ДТП с участием рейсового автобуса и зерновоза на Кубани
В спасательном ведомстве отметили, что во время столкновения в рейсовом автобусе находились девять детей, но об их состоянии не сообщается. На месте сейчас работают 72 спасателя, задействовано 25 единиц техники.
Столкновение рейсового автобуса ТулаАнапа, в котором находился 41 человек, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани, на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Ярославле после ДТП возбудили дело о покушении на убийство
11 июля, 17:50
 
ПроисшествияКраснодарский крайБрюховецкий районТулаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала