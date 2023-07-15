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Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек - РИА Новости, 15.07.2023
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек
Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:48
2023-07-15T08:48
2023-07-15T14:33
происшествия
краснодарский край
брюховецкий район
тула
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края."Информация о пострадавших в Брюховецком районе на данный момент: 17 пострадавших, семь — госпитализировано, трое погибших", — проинформировали в ведомстве.В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие включены в общее число пострадавших в ДТП.Троих пострадавших спасли "путем деблокации", сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В спасательном ведомстве отметили, что во время столкновения в рейсовом автобусе находились девять детей, но об их состоянии не сообщается. На месте сейчас работают 72 спасателя, задействовано 25 единиц техники.Столкновение рейсового автобуса Тула — Анапа, в котором находился 41 человек, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани, на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса.
https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, брюховецкий район, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Брюховецкий район, Тула, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек
Число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком на Кубани выросло до трех человек
СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.
"Информация о пострадавших в Брюховецком районе на данный момент: 17 пострадавших, семь — госпитализировано, трое погибших", — проинформировали в ведомстве.
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В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие включены в общее число пострадавших в ДТП.
Троих пострадавших спасли "путем деблокации", сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В спасательном ведомстве отметили, что во время столкновения в рейсовом автобусе находились девять детей, но об их состоянии не сообщается. На месте сейчас работают 72 спасателя, задействовано 25 единиц техники.
Столкновение рейсового автобуса Тула
— Анапа
, в котором находился 41 человек, с грузовиком произошло в Брюховецком районе
Кубани, на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса.
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