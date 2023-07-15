https://ria.ru/20230715/dtp-1884331870.html

Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек

Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек - РИА Новости, 15.07.2023

Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до трех человек

Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:48

2023-07-15T08:48

2023-07-15T14:33

происшествия

краснодарский край

брюховецкий район

тула

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 15 июл — РИА Новости. Число погибших в ДТП с участием зерновоза и рейсового автобуса на Кубани увеличилось до трех человек, сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края."Информация о пострадавших в Брюховецком районе на данный момент: 17 пострадавших, семь — госпитализировано, трое погибших", — проинформировали в ведомстве.В Госавтоинспекции уточнили, что погибшие включены в общее число пострадавших в ДТП.Троих пострадавших спасли "путем деблокации", сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.В спасательном ведомстве отметили, что во время столкновения в рейсовом автобусе находились девять детей, но об их состоянии не сообщается. На месте сейчас работают 72 спасателя, задействовано 25 единиц техники.Столкновение рейсового автобуса Тула — Анапа, в котором находился 41 человек, с грузовиком произошло в Брюховецком районе Кубани, на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным главка МВД, авария произошла, когда водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу. В краевой прокуратуре добавили, что в результате ДТП металлические элементы тента грузового автомобиля вошли в салон автобуса.

https://ria.ru/20230228/avtobus-1854809121.html

https://ria.ru/20230711/delo-1883583102.html

краснодарский край

брюховецкий район

тула

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, брюховецкий район, тула, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)