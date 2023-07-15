https://ria.ru/20230715/dron-1884391822.html

МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке

МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке - РИА Новости, 15.07.2023

МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке

Представители экстренных служб ДНР и СЦКК обследовали место падения самодельного украинского ударного беспилотного летательного аппарата, сбитого над в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T18:57

2023-07-15T18:57

2023-07-15T18:57

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Представители экстренных служб ДНР и СЦКК обследовали место падения самодельного украинского ударного беспилотного летательного аппарата, сбитого над в Ворошиловским районом Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. Ударный БПЛА Киевского режима был сбит над центром Донецка. Обломки дрона упали в районе двора жилого дома по адресу проспект Освобождения Донбасса, 2А. При падении дрона часть его боевого заряда сдетонировала. Поражающими элементами посекло двор и припаркованные неподалеку автомобили. Жертв в результате падения коптера и детонации его боевой части удалось избежать. На месте работают представители городских экстренных служб и правоохранительных органов.

https://ria.ru/20230713/drony-1884092082.html

донецк

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донецк, вооруженные силы украины