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МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке - РИА Новости, 15.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/dron-1884391822.html
МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке
МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке - РИА Новости, 15.07.2023
МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке
Представители экстренных служб ДНР и СЦКК обследовали место падения самодельного украинского ударного беспилотного летательного аппарата, сбитого над в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T18:57
2023-07-15T18:57
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Представители экстренных служб ДНР и СЦКК обследовали место падения самодельного украинского ударного беспилотного летательного аппарата, сбитого над в Ворошиловским районом Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости. Ударный БПЛА Киевского режима был сбит над центром Донецка. Обломки дрона упали в районе двора жилого дома по адресу проспект Освобождения Донбасса, 2А. При падении дрона часть его боевого заряда сдетонировала. Поражающими элементами посекло двор и припаркованные неподалеку автомобили. Жертв в результате падения коптера и детонации его боевой части удалось избежать. На месте работают представители городских экстренных служб и правоохранительных органов.
https://ria.ru/20230713/drony-1884092082.html
донецк
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в Донецке

МЧС и СЦКК обследовали место падения украинского ударного дрона в центре Донецка

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Представители экстренных служб ДНР и СЦКК обследовали место падения самодельного украинского ударного беспилотного летательного аппарата, сбитого над в Ворошиловским районом Донецка, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ударный БПЛА Киевского режима был сбит над центром Донецка. Обломки дрона упали в районе двора жилого дома по адресу проспект Освобождения Донбасса, 2А. При падении дрона часть его боевого заряда сдетонировала. Поражающими элементами посекло двор и припаркованные неподалеку автомобили.
Жертв в результате падения коптера и детонации его боевой части удалось избежать. На месте работают представители городских экстренных служб и правоохранительных органов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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