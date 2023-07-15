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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 15.07.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Дождливая, облачная погода и температура до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:03
2023-07-15T10:03
2023-07-15T10:03
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дождливая, облачная погода и температура до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду будет формировать атмосферный фронт, который вытянулся через столичный регион практически в меридиональном направлении, его облачная система будет "скользить" с северо-запада на юго-восток, закрывая небо плотными облаками. "Облачная погода, вечером с прояснениями. Большую часть дня дожди, прекратятся они только к вечеру. В Москве по-прежнему прохладно, плюс 17-19 градусов, в Подмосковье от плюс 15 до плюс 20 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают дожди и до 19 градусов тепла
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Дождливая, облачная погода и температура до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду будет формировать атмосферный фронт, который вытянулся через столичный регион практически в меридиональном направлении, его облачная система будет "скользить" с северо-запада на юго-восток, закрывая небо плотными облаками.
"Облачная погода, вечером с прояснениями. Большую часть дня дожди, прекратятся они только к вечеру. В Москве по-прежнему прохладно, плюс 17-19 градусов, в Подмосковье
от плюс 15 до плюс 20 градусов", - сказал Леус.
По словам специалиста, ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру показания барометров вернутся в норму и составят 746 миллиметров ртутного столба.