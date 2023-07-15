https://ria.ru/20230715/disneylend-1884376511.html

Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов

Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов - РИА Новости, 15.07.2023

Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов

Рекордное для Европы число беспилотников было использовано 14 июля для небесного спектакля над парижским парком развлечений Диснейленд по случаю отмечаемого в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:55

2023-07-15T15:55

2023-07-15T16:02

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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Рекордное для Европы число беспилотников было использовано 14 июля для небесного спектакля над парижским парком развлечений Диснейленд по случаю отмечаемого в этот день национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, следует из релиза, опубликованного в субботу на сайте парка. "Вчера вечером парижский Диснейленд достиг нового инновационного рубежа, удивив гостей уникальным ночным шоу в честь Дня взятия Бастилии, это крупнейшее шоу дронов в Европе, в котором участвовали 1495 дронов, одновременно пролетающих над Замком Спящей Красавицы", - сказано в сообщении. Беспилотники построились в фигуры, изображающие некоторые из символов французской культуры, как французский флаг, Эйфелева башня и витражи собора Парижской Богоматери, говорится в тексте. "Ночное шоу, побившее рекорд, - это результат успешного сотрудничества, продолжавшегося более четырех месяцев, между командами развлекательного Диснейленда Парижа и Dronisos - его официальным поставщиком технологий, который базируется в Бордо и является европейским лидером в области шоу дронов", - сказано там. День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.

https://ria.ru/20230615/park-1878380166.html

https://ria.ru/20230714/attraktsiony-1884258760.html

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в мире, европа, франция, бордо