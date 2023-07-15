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Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов - РИА Новости, 15.07.2023
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15:55 15.07.2023 (обновлено: 16:02 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/disneylend-1884376511.html
Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов
Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов - РИА Новости, 15.07.2023
Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов
Рекордное для Европы число беспилотников было использовано 14 июля для небесного спектакля над парижским парком развлечений Диснейленд по случаю отмечаемого в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:55
2023-07-15T16:02
в мире
европа
франция
бордо
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ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Рекордное для Европы число беспилотников было использовано 14 июля для небесного спектакля над парижским парком развлечений Диснейленд по случаю отмечаемого в этот день национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, следует из релиза, опубликованного в субботу на сайте парка. "Вчера вечером парижский Диснейленд достиг нового инновационного рубежа, удивив гостей уникальным ночным шоу в честь Дня взятия Бастилии, это крупнейшее шоу дронов в Европе, в котором участвовали 1495 дронов, одновременно пролетающих над Замком Спящей Красавицы", - сказано в сообщении. Беспилотники построились в фигуры, изображающие некоторые из символов французской культуры, как французский флаг, Эйфелева башня и витражи собора Парижской Богоматери, говорится в тексте. "Ночное шоу, побившее рекорд, - это результат успешного сотрудничества, продолжавшегося более четырех месяцев, между командами развлекательного Диснейленда Парижа и Dronisos - его официальным поставщиком технологий, который базируется в Бордо и является европейским лидером в области шоу дронов", - сказано там. День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
https://ria.ru/20230615/park-1878380166.html
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в мире, европа, франция, бордо
В мире, Европа, Франция, Бордо
Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов

Парижский Диснейленд 14 июля побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов

© Depositphotos.com Диснейленд в Париже
 Диснейленд в Париже - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Depositphotos.com
Диснейленд в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Рекордное для Европы число беспилотников было использовано 14 июля для небесного спектакля над парижским парком развлечений Диснейленд по случаю отмечаемого в этот день национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, следует из релиза, опубликованного в субботу на сайте парка.
«
"Вчера вечером парижский Диснейленд достиг нового инновационного рубежа, удивив гостей уникальным ночным шоу в честь Дня взятия Бастилии, это крупнейшее шоу дронов в Европе, в котором участвовали 1495 дронов, одновременно пролетающих над Замком Спящей Красавицы", - сказано в сообщении.
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Беспилотники построились в фигуры, изображающие некоторые из символов французской культуры, как французский флаг, Эйфелева башня и витражи собора Парижской Богоматери, говорится в тексте.
«
"Ночное шоу, побившее рекорд, - это результат успешного сотрудничества, продолжавшегося более четырех месяцев, между командами развлекательного Диснейленда Парижа и Dronisos - его официальным поставщиком технологий, который базируется в Бордо и является европейским лидером в области шоу дронов", - сказано там.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.
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