Диснейленд побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов
Парижский Диснейленд 14 июля побил европейский рекорд по числу используемых в шоу дронов
© Depositphotos.com Диснейленд в Париже
© Depositphotos.com
Диснейленд в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 июл - РИА Новости. Рекордное для Европы число беспилотников было использовано 14 июля для небесного спектакля над парижским парком развлечений Диснейленд по случаю отмечаемого в этот день национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, следует из релиза, опубликованного в субботу на сайте парка.
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"Вчера вечером парижский Диснейленд достиг нового инновационного рубежа, удивив гостей уникальным ночным шоу в честь Дня взятия Бастилии, это крупнейшее шоу дронов в Европе, в котором участвовали 1495 дронов, одновременно пролетающих над Замком Спящей Красавицы", - сказано в сообщении.
Беспилотники построились в фигуры, изображающие некоторые из символов французской культуры, как французский флаг, Эйфелева башня и витражи собора Парижской Богоматери, говорится в тексте.
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"Ночное шоу, побившее рекорд, - это результат успешного сотрудничества, продолжавшегося более четырех месяцев, между командами развлекательного Диснейленда Парижа и Dronisos - его официальным поставщиком технологий, который базируется в Бордо и является европейским лидером в области шоу дронов", - сказано там.
День взятия Бастилии отмечается во Франции 14 июля. Бастилия - крепость и государственная тюрьма в предместье Сент-Антуан в Париже, построенная в 1382 году. В XIV-XVII веках Бастилия служила укреплением на подступах к столице, выполняла функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. Она пала под натиском восставших 14 июля 1789 года. Этот день считается началом Великой французской революции.