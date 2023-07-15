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В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка

В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка - РИА Новости, 15.07.2023

В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка

Восьмилетняя девочка погибла от удара током в Кузбассе, задев металлическую трубу с электрокабелем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:06

2023-07-15T10:06

2023-07-15T10:06

происшествия

кемерово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Восьмилетняя девочка погибла от удара током в Кузбассе, задев металлическую трубу с электрокабелем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по области. ЧП произошло в Рудничном районе города Кемерово. По предварительным данным, девочка во дворе частного дома, где жила с родителями и двумя братьями, задела металлическую трубу, внутри которой проходил электрический кабель, и ее ударило электрическим током. Ребенок потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей ребенка, назначили экспертизы. Идут следственные действия.

https://ria.ru/20230714/molniya-1884113046.html

кемерово

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)