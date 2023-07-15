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В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка
В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка - РИА Новости, 15.07.2023
В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка
Восьмилетняя девочка погибла от удара током в Кузбассе, задев металлическую трубу с электрокабелем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:06
2023-07-15T10:06
2023-07-15T10:06
происшествия
кемерово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Восьмилетняя девочка погибла от удара током в Кузбассе, задев металлическую трубу с электрокабелем, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает СУ СК по области. ЧП произошло в Рудничном районе города Кемерово. По предварительным данным, девочка во дворе частного дома, где жила с родителями и двумя братьями, задела металлическую трубу, внутри которой проходил электрический кабель, и ее ударило электрическим током. Ребенок потерял сознание, прибывшие медики констатировали смерть. "По данному факту в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, допросили родителей ребенка, назначили экспертизы. Идут следственные действия.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе от удара током погибла восьмилетняя девочка
В Кузбассе восьмилетняя девочка погибла, задев металлическую трубу с электрокабелем