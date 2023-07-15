https://ria.ru/20230715/chay-1884371075.html

Эксперт рассказала, как чай может заменить вино

Эксперт рассказала, как чай может заменить вино - РИА Новости, 15.07.2023

Эксперт рассказала, как чай может заменить вино

Чай является одним из способов налаживания деловых взаимоотношений с китайскими бизнесменами, кроме того, он может заменить вино, заявила РИА Новости президент... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T15:10

2023-07-15T15:10

2023-07-15T15:10

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чай является одним из способов налаживания деловых взаимоотношений с китайскими бизнесменами, кроме того, он может заменить вино, заявила РИА Новости президент ассоциации развития синологии Алена Павлова в кулуарах Московской чайной выставки. "За чаем строится много интересных переговоров, заключается много сделок. Это традиционный способ найти себе общее основание с партнером. Не знать чай и работать с Китаем очень сложно", - рассказала эксперт. По ее словам, китайцы вместо алкоголя предпочитают пить чай. "Мы же пьем алкоголь, чтобы как раз добиться легкости общения, но это же вредно, а чай - полезная для здоровья вещь - позволяет достигнуть такого же взаимодействия с другими людьми", - отметила собеседница агентства. Она процитировала китайское выражение "чай заменяет вино". "Иногда, когда ты не можешь пить, ты заменяешь стакан с чаем, сказать эту фразу, что я буду пить чай вместо вина, это абсолютно нормально воспринимается. Эффект будет тот же самый, но без вреда для здоровья", - подчеркнула Павлова.

https://ria.ru/20230715/chay-1884328946.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество