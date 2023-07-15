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Эксперт рассказала, как чай может заменить вино - РИА Новости, 15.07.2023
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15:10 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/chay-1884371075.html
Эксперт рассказала, как чай может заменить вино
Эксперт рассказала, как чай может заменить вино - РИА Новости, 15.07.2023
Эксперт рассказала, как чай может заменить вино
Чай является одним из способов налаживания деловых взаимоотношений с китайскими бизнесменами, кроме того, он может заменить вино, заявила РИА Новости президент... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T15:10
2023-07-15T15:10
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чай является одним из способов налаживания деловых взаимоотношений с китайскими бизнесменами, кроме того, он может заменить вино, заявила РИА Новости президент ассоциации развития синологии Алена Павлова в кулуарах Московской чайной выставки. "За чаем строится много интересных переговоров, заключается много сделок. Это традиционный способ найти себе общее основание с партнером. Не знать чай и работать с Китаем очень сложно", - рассказала эксперт. По ее словам, китайцы вместо алкоголя предпочитают пить чай. "Мы же пьем алкоголь, чтобы как раз добиться легкости общения, но это же вредно, а чай - полезная для здоровья вещь - позволяет достигнуть такого же взаимодействия с другими людьми", - отметила собеседница агентства. Она процитировала китайское выражение "чай заменяет вино". "Иногда, когда ты не можешь пить, ты заменяешь стакан с чаем, сказать эту фразу, что я буду пить чай вместо вина, это абсолютно нормально воспринимается. Эффект будет тот же самый, но без вреда для здоровья", - подчеркнула Павлова.
https://ria.ru/20230715/chay-1884328946.html
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общество
Общество
Эксперт рассказала, как чай может заменить вино

Эксперт Павлова: китайский чай может заменить вино при налаживании деловых отношений

© Depositphotos.com / belchonockЧай
Чай - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Чай. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Чай является одним из способов налаживания деловых взаимоотношений с китайскими бизнесменами, кроме того, он может заменить вино, заявила РИА Новости президент ассоциации развития синологии Алена Павлова в кулуарах Московской чайной выставки.
"За чаем строится много интересных переговоров, заключается много сделок. Это традиционный способ найти себе общее основание с партнером. Не знать чай и работать с Китаем очень сложно", - рассказала эксперт.
По ее словам, китайцы вместо алкоголя предпочитают пить чай.
"Мы же пьем алкоголь, чтобы как раз добиться легкости общения, но это же вредно, а чай - полезная для здоровья вещь - позволяет достигнуть такого же взаимодействия с другими людьми", - отметила собеседница агентства.
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Она процитировала китайское выражение "чай заменяет вино".
"Иногда, когда ты не можешь пить, ты заменяешь стакан с чаем, сказать эту фразу, что я буду пить чай вместо вина, это абсолютно нормально воспринимается. Эффект будет тот же самый, но без вреда для здоровья", - подчеркнула Павлова.
 
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