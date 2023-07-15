https://ria.ru/20230715/chay-1884344945.html
Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай
Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай - РИА Новости, 15.07.2023
Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай
Хороший чай можно заваривать до двадцати раз, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:16
2023-07-15T11:16
2023-07-15T11:16
чай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156241/39/1562413919_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_de0b620ecd380eb44747b5c3ffa6e2f0.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хороший чай можно заваривать до двадцати раз, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. По ее словам, заваривать листовой чай надо в глиняной посуде, причем температура воды должна быть 90-100 градусов. "Первый раз сливается весь чай, со второго раза можно пить. И так до бесконечности. Если чай хороший, он может завариваться 15-20 раз, - отметила она, добавив, что при заваривании "обязательно нужно использовать ситечко, чтобы не было никаких шумов в чае". Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая.
https://ria.ru/20230620/bessonnitsa-1879259971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156241/39/1562413919_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_ac7bb8e2af8840f904a69f043f01f11f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чай
Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай
Эксперт Раиса Чжан: хороший чай можно заваривать до 20 раз
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хороший чай можно заваривать до двадцати раз, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан.
По ее словам, заваривать листовой чай надо в глиняной посуде, причем температура воды должна быть 90-100 градусов.
"Первый раз сливается весь чай, со второго раза можно пить. И так до бесконечности. Если чай хороший, он может завариваться 15-20 раз, - отметила она, добавив, что при заваривании "обязательно нужно использовать ситечко, чтобы не было никаких шумов в чае".
Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая
.
Диетолог назвала напиток, помогающий справиться с бессонницей