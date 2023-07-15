https://ria.ru/20230715/chay-1884344945.html

Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай

Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай - РИА Новости, 15.07.2023

Эксперт рассказала, сколько раз можно заваривать чай

Хороший чай можно заваривать до двадцати раз, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:16

2023-07-15T11:16

2023-07-15T11:16

чай

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Хороший чай можно заваривать до двадцати раз, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. По ее словам, заваривать листовой чай надо в глиняной посуде, причем температура воды должна быть 90-100 градусов. "Первый раз сливается весь чай, со второго раза можно пить. И так до бесконечности. Если чай хороший, он может завариваться 15-20 раз, - отметила она, добавив, что при заваривании "обязательно нужно использовать ситечко, чтобы не было никаких шумов в чае". Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая.

https://ria.ru/20230620/bessonnitsa-1879259971.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чай