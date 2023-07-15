https://ria.ru/20230715/chay-1884328946.html

Эксперт развеяла популярный миф о чае

Эксперт развеяла популярный миф о чае - РИА Новости, 15.07.2023

Эксперт развеяла популярный миф о чае

Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T08:08

2023-07-15T08:08

2023-07-15T08:10

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155528/65/1555286576_0:106:3266:1943_1920x0_80_0_0_a4066d20ddecd02d7a7bad2175b53263.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. По ее словам, очень часто можно наблюдать, что белые кружки от пакетированного чая становятся темными. "От хорошего китайского чая никаких черных пятен нет", - рассказала Чжан, добавив, что чашки после такого чая всегда остаются чистыми. Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая.

https://ria.ru/20230714/chay-1884104085.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество