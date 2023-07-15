https://ria.ru/20230715/chay-1884328946.html
Эксперт развеяла популярный миф о чае
Эксперт развеяла популярный миф о чае - РИА Новости, 15.07.2023
Эксперт развеяла популярный миф о чае
Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:08
2023-07-15T08:08
2023-07-15T08:10
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. По ее словам, очень часто можно наблюдать, что белые кружки от пакетированного чая становятся темными. "От хорошего китайского чая никаких черных пятен нет", - рассказала Чжан, добавив, что чашки после такого чая всегда остаются чистыми. Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая.
https://ria.ru/20230714/chay-1884104085.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Эксперт развеяла популярный миф о чае
Эксперт Чжан: хороший чай не оставляет черных следов на чашке
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан.
По ее словам, очень часто можно наблюдать, что белые кружки от пакетированного чая становятся темными.
"От хорошего китайского чая никаких черных пятен нет", - рассказала Чжан, добавив, что чашки после такого чая всегда остаются чистыми.
Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая
.
Китайские эксперты на Московской выставке раскритиковали пакетированный чай