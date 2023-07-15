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Эксперт развеяла популярный миф о чае - РИА Новости, 15.07.2023
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08:08 15.07.2023 (обновлено: 08:10 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/chay-1884328946.html
Эксперт развеяла популярный миф о чае
Эксперт развеяла популярный миф о чае - РИА Новости, 15.07.2023
Эксперт развеяла популярный миф о чае
Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T08:08
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общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан. По ее словам, очень часто можно наблюдать, что белые кружки от пакетированного чая становятся темными. "От хорошего китайского чая никаких черных пятен нет", - рассказала Чжан, добавив, что чашки после такого чая всегда остаются чистыми. Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая.
https://ria.ru/20230714/chay-1884104085.html
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общество
Общество
Эксперт развеяла популярный миф о чае

Эксперт Чжан: хороший чай не оставляет черных следов на чашке

© Pixabay / congerdesignЧай
Чай - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Pixabay / congerdesign
Чай. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Качественный чай не оставляет темных пятен на чашке, рассказала РИА Новости эксперт по продажам китайского чая Раиса Чжан.
По ее словам, очень часто можно наблюдать, что белые кружки от пакетированного чая становятся темными.
"От хорошего китайского чая никаких черных пятен нет", - рассказала Чжан, добавив, что чашки после такого чая всегда остаются чистыми.
Эксперт принимает участие в открывшейся 13 июля московской чайной выставке, где можно познакомиться с различными видами и сортами чая, посмотреть на чайные сервизы, чайные продукты и продукцию чайной культуры со всего Китая.
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