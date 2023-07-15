https://ria.ru/20230715/chasy-1884320663.html

В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи

В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи - РИА Новости, 15.07.2023

В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи

Серийное производство высокоточного квантового генератора частоты, аналоги которого выпускаются единичными зарубежными компаниями, начнётся в ближайшее время,... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T03:18

2023-07-15T03:18

2023-07-15T03:18

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

вниифтри

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152924/29/1529242979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0730db216318741a340e7224de6845.jpg

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Серийное производство высокоточного квантового генератора частоты, аналоги которого выпускаются единичными зарубежными компаниями, начнётся в ближайшее время, сообщил РИА Новости руководитель Центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев. "Мы взяли научные наработки подразделений нашего института, на их основе сделан и внедряется сейчас в серию прибор, это небольшой генератор, использоваться будет как электронная компонентная база, который выдаёт очень высокоточный периодический сигнал", - сказал Гусев. Он уточил, что такие приборы используются в системах навигации, а также в защищённой связи, в частности, в системах радиосвязи последнего поколения. "При этом разработчики тех же систем радиосвязи и навигации ориентируются в своих разработках на то, что есть на рынке, и закладывают эти параметры в свою аппаратуру. Появление на рынке такого типа приборов позволяет уже разработчикам тянуться за такой точностью и совершенствовать свою аппаратуру", - добавил Гусев. Он рассказал, что в России аналогов такого устройства не выпускают, а зарубежных поставок сейчас нет. Зарубежные квантовые стандарты частоты такого класса, которые ввозятся в РФ по различным каналам не напрямую, стоят в пять раз дороже их рыночной цены, уточнил Гусев. В данный момент свой стандарт частоты, более высокоточный, чем зарубежные аналоги, разработчики из ВНИИФТРИ оценивают в полмиллиона рублей, однако при запуске серийного производства планируют снизить его цену до 200 тысяч. Кроме того, в институте работают ещё над одной версией такого прибора – более простой и технологичной, а значит, и более доступной.

https://ria.ru/20230706/chasy-1882489481.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), вниифтри, технологии