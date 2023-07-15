https://ria.ru/20230715/chasy-1884320663.html
В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи
В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи - РИА Новости, 15.07.2023
В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи
Серийное производство высокоточного квантового генератора частоты, аналоги которого выпускаются единичными зарубежными компаниями, начнётся в ближайшее время,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T03:18
2023-07-15T03:18
2023-07-15T03:18
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Серийное производство высокоточного квантового генератора частоты, аналоги которого выпускаются единичными зарубежными компаниями, начнётся в ближайшее время, сообщил РИА Новости руководитель Центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев. "Мы взяли научные наработки подразделений нашего института, на их основе сделан и внедряется сейчас в серию прибор, это небольшой генератор, использоваться будет как электронная компонентная база, который выдаёт очень высокоточный периодический сигнал", - сказал Гусев. Он уточил, что такие приборы используются в системах навигации, а также в защищённой связи, в частности, в системах радиосвязи последнего поколения. "При этом разработчики тех же систем радиосвязи и навигации ориентируются в своих разработках на то, что есть на рынке, и закладывают эти параметры в свою аппаратуру. Появление на рынке такого типа приборов позволяет уже разработчикам тянуться за такой точностью и совершенствовать свою аппаратуру", - добавил Гусев. Он рассказал, что в России аналогов такого устройства не выпускают, а зарубежных поставок сейчас нет. Зарубежные квантовые стандарты частоты такого класса, которые ввозятся в РФ по различным каналам не напрямую, стоят в пять раз дороже их рыночной цены, уточнил Гусев. В данный момент свой стандарт частоты, более высокоточный, чем зарубежные аналоги, разработчики из ВНИИФТРИ оценивают в полмиллиона рублей, однако при запуске серийного производства планируют снизить его цену до 200 тысяч. Кроме того, в институте работают ещё над одной версией такого прибора – более простой и технологичной, а значит, и более доступной.
https://ria.ru/20230706/chasy-1882489481.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), вниифтри, технологии
Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), ВНИИФТРИ, Технологии
В России импортозаместили квантовые часы для навигации и связи
ВНИИФТРИ: в скором времени в России будут производить квантовые часы для навигации и связи
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Серийное производство высокоточного квантового генератора частоты, аналоги которого выпускаются единичными зарубежными компаниями, начнётся в ближайшее время, сообщил РИА Новости руководитель Центра разработки и внедрения перспективных технологий Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта Станислав Гусев.
«
"Мы взяли научные наработки подразделений нашего института, на их основе сделан и внедряется сейчас в серию прибор, это небольшой генератор, использоваться будет как электронная компонентная база, который выдаёт очень высокоточный периодический сигнал", - сказал Гусев.
Он уточил, что такие приборы используются в системах навигации, а также в защищённой связи, в частности, в системах радиосвязи последнего поколения.
"При этом разработчики тех же систем радиосвязи и навигации ориентируются в своих разработках на то, что есть на рынке, и закладывают эти параметры в свою аппаратуру. Появление на рынке такого типа приборов позволяет уже разработчикам тянуться за такой точностью и совершенствовать свою аппаратуру", - добавил Гусев.
Он рассказал, что в России аналогов такого устройства не выпускают, а зарубежных поставок сейчас нет. Зарубежные квантовые стандарты частоты такого класса, которые ввозятся в РФ по различным каналам не напрямую, стоят в пять раз дороже их рыночной цены, уточнил Гусев.
В данный момент свой стандарт частоты, более высокоточный, чем зарубежные аналоги, разработчики из ВНИИФТРИ
оценивают в полмиллиона рублей, однако при запуске серийного производства планируют снизить его цену до 200 тысяч. Кроме того, в институте работают ещё над одной версией такого прибора – более простой и технологичной, а значит, и более доступной.
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