https://ria.ru/20230715/borschevik-1884357325.html

Эксперт дал советы, как справиться с борщевиком

Эксперт дал советы, как справиться с борщевиком - РИА Новости, 15.07.2023

Эксперт дал советы, как справиться с борщевиком

Легких и быстрых способов борьбы с борщевиком не существует из-за глубокого залегания его корней, поэтому, кроме скашивания самого растения и удаления его... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T13:24

2023-07-15T13:24

2023-07-15T13:24

россия

борщевик

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Легких и быстрых способов борьбы с борщевиком не существует из-за глубокого залегания его корней, поэтому, кроме скашивания самого растения и удаления его корней, оправдано использование гербицидов, а затем - растений-антагонистов - например, клевера, зернобобовых или малины, рассказал РИА Новости доктор сельскохозяйственных наук Михаил Кузьмич. Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды, например, борщевик Сосновского, опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, поскольку обедняет видовой состав растительности. Летние месяцы - период активного цветения этого растения. "Бороться с ним сложно, но необходимо. Легких и быстрых способов не существует. Увидели - косим и удаляем корни. Но они могут залегать очень глубоко, и если вы однажды встретились с борщевиком - будьте готовы встретиться с ним снова", - говорит Кузьмич. По его словам, в данном случае оправдано использование гербицидов, но на грядках эти вещества (они являются ядом) лучше не использовать; например, в личном подсобном хозяйстве разрешены к использованию "Деймос" или "Линтур". После обработки надо подождать несколько дней, чтобы концентрация яда в грунте снизилась. "Затем перекопайте почву и посадите растения-антагонисты. Это может быть клевер, любые бобовые и злаки, а также топинамбур или малина", - сообщил эксперт. История распространенияСогласно информации Россельхознадзора, впервые новый вид борщевика был выделен и описан в 1944 году, получив название в честь ботаника Дмитрия Сосновского. Естественным местом произрастания этого растения являлись горные леса Кавказа, а из-за своей морозостойкости, неприхотливости в выращивании, урожайности и силосной массы этот вид борщевика уже с середины двадцатого века активно культивировался в союзных республиках в качестве корма для скота. "Однако впоследствии ученые поняли, что растение не только быстро дичает, но и по пути практически полностью уничтожает встречающиеся экосистемы. В настоящее время борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, он внесен в отраслевой классификатор сорных растений России", - сообщает Россельхознадзор. У борщевика Сосновского нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним представляет сложную задачу - возможны различные подходы и способы, а также их сочетание. "Главный принцип – не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер, автотранспорт или человек. Упав в почву, они будут прорастать в течение ряда лет", - предупреждает ведомство. В 2022 году Россельхознадзором было выявлено 23,6 тысячи гектаров земель сельхозназначения, заросших борщевиком Сосновского, по состоянию на конец июня 2023 года - 9,8 тысячи гектаров. Служба выражала обеспокоенность фактами зарастания, а также непринятием землепользователями мер, предотвращающих его распространение. Рецепты борьбыС единичными случаями произрастания борщевика Сосновского рекомендуется проводить ручную прополку, подрезать корни и скашивать надземную часть, но уже с малочисленными популяциями, от 100 до 1000 растений, ведомство рекомендует применять совокупность методов. В их числе - подрезание корней, скашивание надземной массы, химическая обработка в ранний период развития растений. А для борьбы с популяциями численностью более 1 000 растений служба советует использовать специальную технику для вспашки, проводить лущение почвы. После вспашки рекомендуется высевать многолетние травы, например, красную овсяницу, пастбищный райграс или луговой мятлик. "Одновременно с механическими мерами борьбы необходимо применять химическую обработку гербицидами. При систематическом и последовательном применении агротехнических и химических мер борьбы численность сорняка существенно снижается", - говорится в материалах службы. Законодательством РФ предусмотрена обязанность собственников и арендаторов земельных участков проводить мероприятия по защите территорий от зарастания борщевиком Сосновского. В случае обнаружения ядовитого сорняка граждане вправе обратиться в органы местного самоуправления для его уничтожения. К нарушителям принимаются предусмотренные законодательством РФ меры, вплоть до изъятия сельхозучастка.

https://ria.ru/20220619/krapiva-1796512305.html

https://ria.ru/20230713/borschevik-1884067658.html

https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, борщевик, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)