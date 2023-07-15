https://ria.ru/20230715/bibliya-1884387052.html

Епископ из России высказался о недопустимости разрешения сжигать Библию

Епископ из России высказался о недопустимости разрешения сжигать Библию - РИА Новости, 15.07.2023

Епископ из России высказался о недопустимости разрешения сжигать Библию

Разрешение властей Швеции акций по сожжению Библии распаляет ненависть, такие действия недопустимы, заявил в субботу начальствующий епископ Российского... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:56

2023-07-15T17:56

2023-07-15T17:56

швеция

сергей ряховский

лига арабских государств

россия

израиль

биньямин нетаньяху

ицхак герцог

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Разрешение властей Швеции акций по сожжению Библии распаляет ненависть, такие действия недопустимы, заявил в субботу начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский. Ранее шведские СМИ сообщили, что 30-летний мужчина получил разрешение от правоохранительных органов на акцию с публичным сожжением Торы и Библии у посольства Израиля. Мужчина заявлял, что планировавшаяся им акция является ответом на сожжения Корана в столице Швеции, произошедшие ранее. В субботу газета Folkbladet сообщила, что активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий. Издание Sweden Posts также приводит слова мужчины: "Я мусульманин. Мы не сжигаем (священные тексты - ред.)". "Как глубоко верующий человек, считаю подобные действия недопустимыми и неприемлемыми. Решение властей Швеции вызывает глубокое беспокойство и недоумение, поскольку оно способствует разжиганию ненависти и вражды. Религиозные тексты и священные книги являются частью культурного наследия и истории многих народов. Они несут в себе духовные ценности и историческую значимость. Поэтому уничтожение таких священных текстов наносит ущерб не только их последователям, но и всему человечеству", - сказал епископ Ряховский. Он отметил, что в России подобное сложно представить, поскольку "сохранение духовно-нравственных ценностей закреплено указом президента". "Подобные решения органов власти дают религиозным людям уверенность в том, что важнейшие святыни веры защищены государством", - подчеркнул епископ. "Конечно, физически сжечь Слово Божье невозможно, потому что это Богодухновенная книга. Невозможно сжечь веру в сердцах людей. Но сам факт публичного уничтожения религиозной и культурной святыни – акт проявления непринятия и ненависти. Вместо того чтобы любить врагов и благотворить ненавидящих, как написано в Библии, власти Швеции совершают провокацию для разжигания межрелигиозной розни. Тем самым показывая всему миру свою бездуховность и нетерпимость", - отметил глава РОСХВЕ. "Важно помнить, что свобода вероисповедания и соблюдение прав человека - основные принципы современного, разумного общества. Однако эти права не должны ущемлять права и чувства других людей. Необходимо находить баланс между свободой выражения собственных убеждений и уважением к вероисповеданию и культуре других. Вместо сожжения священных текстов, мы должны научиться строить диалог, общаться и слушать друг друга", - добавил он. Ранее решение властей Швеции удовлетворить запрос на субботнюю акцию решительно осудил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. С резкой критикой выступил и президент еврейского государства Ицхак Герцог, который назвал подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражению свободы слова. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230715/aktsiya-1884380200.html

https://ria.ru/20230714/pisanie-1884237984.html

https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884292112.html

https://ria.ru/20230712/sozhzhenie-1883687315.html

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швеция, сергей ряховский, лига арабских государств, россия, израиль, биньямин нетаньяху, ицхак герцог