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В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ - РИА Новости, 15.07.2023
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07:49 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/bespilotnik-1884327835.html
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ - РИА Новости, 15.07.2023
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:49
2023-07-15T07:49
россия
иркутск
национальная технологическая инициатива (нти)
технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". "Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров", - сообщили в НТИ. Дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга. По словам разработчиков, дрон обладает уникальными техническими характеристиками для беспилотника, обнаруживающего пожары: студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.
https://ria.ru/20230713/nauka-1883675936.html
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Новости
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россия, иркутск, национальная технологическая инициатива (нти), технологии
Россия, Иркутск, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Технологии
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ

НТИ: студенты из Иркутска разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУправление беспилотником
Управление беспилотником - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости
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Управление беспилотником. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
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"Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров", - сообщили в НТИ.
Дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга.
По словам разработчиков, дрон обладает уникальными техническими характеристиками для беспилотника, обнаруживающего пожары: студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.
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РоссияИркутскНациональная технологическая инициатива (НТИ)Технологии
 
 
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