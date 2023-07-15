https://ria.ru/20230715/bespilotnik-1884327835.html

В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ

В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ - РИА Новости, 15.07.2023

В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ

Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T07:49

2023-07-15T07:49

2023-07-15T07:49

россия

иркутск

национальная технологическая инициатива (нти)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ac4117172b05bee2ebddd566edbe9e38.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". "Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров", - сообщили в НТИ. Дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга. По словам разработчиков, дрон обладает уникальными техническими характеристиками для беспилотника, обнаруживающего пожары: студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.

https://ria.ru/20230713/nauka-1883675936.html

https://ria.ru/20230711/nauka-1882418002.html

россия

иркутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, иркутск, национальная технологическая инициатива (нти), технологии