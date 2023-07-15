https://ria.ru/20230715/bespilotnik-1884327835.html
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ - РИА Новости, 15.07.2023
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T07:49
2023-07-15T07:49
2023-07-15T07:49
россия
иркутск
национальная технологическая инициатива (нти)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_ac4117172b05bee2ebddd566edbe9e38.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". "Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров", - сообщили в НТИ. Дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга. По словам разработчиков, дрон обладает уникальными техническими характеристиками для беспилотника, обнаруживающего пожары: студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.
https://ria.ru/20230713/nauka-1883675936.html
https://ria.ru/20230711/nauka-1882418002.html
россия
иркутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883267613_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_a6f54c409407c13a350e59a42201e216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иркутск, национальная технологическая инициатива (нти), технологии
Россия, Иркутск, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Технологии
В России разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
НТИ: студенты из Иркутска разработали беспилотник для тушения пожаров с использованием ИИ
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Студенты из Иркутска разработали уникальный беспилотник, который позволяет тушить пожары с помощью систем искусственного интеллекта, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Работа над дроном велась в рамках акселерационной программы федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
В России создали безопасную и быструю сеть для умного города
"Студенты Иркутского национального исследовательского технического университета тестируют беспилотник самолетного гибридного типа, который оснащен системой искусственного интеллекта для тушения пожаров", - сообщили в НТИ.
Дрон будет лететь по заранее прописанному маршруту и благодаря искусственному интеллекту отличать костер туристов или нагретый солнцем металл от очага возгорания. После сбора информации дрон отправляет данные на удаленный центр мониторинга.
По словам разработчиков, дрон обладает уникальными техническими характеристиками для беспилотника, обнаруживающего пожары: студенты соединили аэродинамическую эффективность, возможность иметь укороченный взлет и посадку на пересечённой местности и простоту конструкции, производства и пилотирования. Дальше дрон будет дорабатываться.
В России создали установку для проверки экспериментального авиатоплива