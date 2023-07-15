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На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели - РИА Новости, 15.07.2023
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели в окрестностях Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T19:36
2023-07-15T19:36
2023-07-15T20:58
специальная военная операция на украине
белгород
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили две воздушные цели в окрестностях Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле", — написал он.По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается атакам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В последние месяцы удары стали особенно интенсивными, прежде всего по приграничным районам.
https://ria.ru/20230706/obuchenie-1882545826.html
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белгород, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты две воздушные цели