https://ria.ru/20230715/bayden-1884316583.html
Байден попытался укусить маленького ребенка
Байден попытался укусить маленького ребенка - РИА Новости, 15.07.2023
Байден попытался укусить маленького ребенка
Президент США Джо Байден попытался укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии, сообщил телеканал Fox News. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T01:13
2023-07-15T01:13
2023-07-15T06:39
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден попытался укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии, сообщил телеканал Fox News.Инцидент произошел во время отъезда Байдена из Хельсинки в четверг, когда глава Белого дома приветствовал сотрудников посольства и членов их семей перед посадкой на самолет, отмечает телеканал.На опубликованных кадрах видно, как 80-летний президент США наклоняется к маленькой девочке, сидящей на руках у матери, и пытается укусить ее за плечо. "Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, попытался поцеловать ее в голову", — говорится в сюжете.На видео также можно увидеть, как девочка извивается на руках, чтобы избежать контакта с президентом США.Это не единственный казус, который произошел с Байденом во время его поездки в Европу. Ранее президент США перепутал Россию и Украину, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе. А во время своего отъезда из Хельсинки журналисты обратили внимание на то, что Байден использовал на этот раз более короткий трап, чтобы подняться в самолет, однако все равно споткнулся.Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
https://ria.ru/20230713/pozor-1883915124.html
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в мире, джо байден, сша, финляндия, хельсинки, нато
В мире, Джо Байден, США, Финляндия, Хельсинки, НАТО
Байден попытался укусить маленького ребенка
Fox: Байден попытался покусать девочку в Хельсинки
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Президент США Джо Байден попытался укусить за плечо маленькую девочку перед отъездом из Финляндии, сообщил телеканал Fox News
.
Инцидент произошел во время отъезда Байдена из Хельсинки
в четверг, когда глава Белого дома приветствовал сотрудников посольства и членов их семей перед посадкой на самолет, отмечает телеканал.
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На опубликованных кадрах видно, как 80-летний президент США наклоняется к маленькой девочке, сидящей на руках у матери, и пытается укусить ее за плечо. "Маленькая девочка, которая казалась испуганной во время этого инцидента, позже повернула голову, когда Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, попытался поцеловать ее в голову", — говорится в сюжете.
На видео также можно увидеть, как девочка извивается на руках, чтобы избежать контакта с президентом США.
Это не единственный казус, который произошел с Байденом во время его поездки в Европу
. Ранее президент США перепутал Россию
и Украину, выступая на саммите НАТО
в Вильнюсе. А во время своего отъезда из Хельсинки журналисты обратили внимание на то, что Байден использовал на этот раз более короткий трап, чтобы подняться в самолет, однако все равно споткнулся.
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. В последнее время он не раз спотыкался или падал, здоровался с воздухом или терялся на сцене.
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