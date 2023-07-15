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Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.07.2023
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12:42 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/aziya-1884353780.html
Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии
Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.07.2023
Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии
Россия намерена расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:42
2023-07-15T12:42
россия
юго-восточная азия
пхукет (остров)
сергей лавров
в мире
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ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодняшняя церемония открытия постоянного консульства России в Пхукете очень важный шаг, но смею вас заверить, не последний шаг по расширению российского дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет. "В наших планах открытие дополнительных дипломатических представительств в других дружественных нам государствах региона ", - добавил министр.
https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html
россия
юго-восточная азия
пхукет (остров)
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россия, юго-восточная азия, пхукет (остров), сергей лавров, в мире
Россия, Юго-Восточная Азия, Пхукет (остров), Сергей Лавров, В мире
Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии

Лавров: Россия планирует расширить дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодняшняя церемония открытия постоянного консульства России в Пхукете очень важный шаг, но смею вас заверить, не последний шаг по расширению российского дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет.
"В наших планах открытие дополнительных дипломатических представительств в других дружественных нам государствах региона ", - добавил министр.
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