https://ria.ru/20230715/aziya-1884353780.html

Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии

Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 15.07.2023

Россия будет расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии

Россия намерена расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T12:42

2023-07-15T12:42

2023-07-15T12:42

россия

юго-восточная азия

пхукет (остров)

сергей лавров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884262023_166:0:3183:1697_1920x0_80_0_0_d2147bf55368c78c5f7a706e761849be.jpg

ПХУКЕТ, 15 июл - РИА Новости. Россия намерена расширять дипломатическое присутствие в Юго-Восточной Азии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодняшняя церемония открытия постоянного консульства России в Пхукете очень важный шаг, но смею вас заверить, не последний шаг по расширению российского дипломатического присутствия в Юго-Восточной Азии", - сказал Лавров, выступая на церемонии официального открытия генерального консульства РФ в городе Пхукет. "В наших планах открытие дополнительных дипломатических представительств в других дружественных нам государствах региона ", - добавил министр.

https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html

россия

юго-восточная азия

пхукет (остров)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юго-восточная азия, пхукет (остров), сергей лавров, в мире