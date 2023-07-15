https://ria.ru/20230715/arest-1884387281.html

Суд арестовал помощника предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"

Суд арестовал помощника предполагаемого администратора "Кремлевской прачки" - РИА Новости, 15.07.2023

Суд арестовал помощника предполагаемого администратора "Кремлевской прачки"

Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве арестовал Александра Санина, помощника Михаила Полякова, который, по данным СМИ, является администратором... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T17:58

2023-07-15T17:58

2023-07-15T17:58

происшествия

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы по делу о вымогательстве арестовал Александра Санина, помощника Михаила Полякова, который, по данным СМИ, является администратором телеграм-канала "Кремлевская прачка", сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Санина Александра Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом б частью 3 статьи 163 УК РФ, на срок до 13 сентября 2023 года", - сказали в суде.Поляков, который занимает должность замдиректора по безопасности АНО "Дирекция всемирного фестиваля молодежи", подозревается в вымогательстве 40 миллионов рублей от АО "Ланит" - лидера российской отрасли информационных технологий". По версии следствия, он с 2020 по 2023 годы получил 40 миллионов рублей у АО "Ланит". Деньги вымогались за не публикацию сведений (так называемый блок на негатив), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО "Ланит" и руководству АО "Ланит". Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере максимальная санкция - лишение свободы на 15 лет. Суд арестовал подозреваемого до 13 сентября.

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москва

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происшествия, москва