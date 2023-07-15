https://ria.ru/20230715/arest-1884324629.html

В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника

В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника - РИА Новости, 15.07.2023

В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника

Суд в Приморье заключил под стражу воспитанника спецшколы, который подозревается в том, что ножом ранил другого подростка, а после с приятелями сбежал из... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T06:36

2023-07-15T06:36

2023-07-15T06:36

уссурийск

россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу воспитанника спецшколы, который подозревается в том, что ножом ранил другого подростка, а после с приятелями сбежал из учреждения, сообщает прокуратура региона. Накануне в приморском УМВД заявили, что получили информацию о нанесении телесных повреждений 15-летнему и 16-летнему воспитанникам спецшколы в Уссурийске. Сообщалось, что нанесший повреждения подросток после случившегося сбежал с приятелями, пятерых беглецов впоследствии задержали и доставили в отдел полиции. По данным СУСК, в ходе конфликта подросток нанес одному из пострадавших удар ножом в область живота, возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В пресс-службе ведомства уточняли, что второй пострадавший получил порез. "Сегодня с учетом позиции государственного обвинителя суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, подросток 2006 года рождения подозревается в том, что вечером 12 июля в ходе конфликта с другим воспитанником спецшколы нанес тому ножевое ранение в живот. После подозреваемый и еще четверо детей самовольно покинули спецшколу.

https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883530678.html

уссурийск

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уссурийск, россия, происшествия