В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника
В Приморье арестовали подростка, ударившего ножом сверстника и сбежавшего из спецшколы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу воспитанника спецшколы, который подозревается в том, что ножом ранил другого подростка, а после с приятелями сбежал из учреждения, сообщает прокуратура региона.
Накануне в приморском УМВД заявили, что получили информацию о нанесении телесных повреждений 15-летнему и 16-летнему воспитанникам спецшколы в Уссурийске. Сообщалось, что нанесший повреждения подросток после случившегося сбежал с приятелями, пятерых беглецов впоследствии задержали и доставили в отдел полиции. По данным СУСК, в ходе конфликта подросток нанес одному из пострадавших удар ножом в область живота, возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В пресс-службе ведомства уточняли, что второй пострадавший получил порез.
"Сегодня с учетом позиции государственного обвинителя суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подросток 2006 года рождения подозревается в том, что вечером 12 июля в ходе конфликта с другим воспитанником спецшколы нанес тому ножевое ранение в живот. После подозреваемый и еще четверо детей самовольно покинули спецшколу.