Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/arest-1884324629.html
В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника
В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника - РИА Новости, 15.07.2023
В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника
Суд в Приморье заключил под стражу воспитанника спецшколы, который подозревается в том, что ножом ранил другого подростка, а после с приятелями сбежал из... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T06:36
2023-07-15T06:36
уссурийск
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_0bbbe5065509e027dc28c251c43a83c8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу воспитанника спецшколы, который подозревается в том, что ножом ранил другого подростка, а после с приятелями сбежал из учреждения, сообщает прокуратура региона. Накануне в приморском УМВД заявили, что получили информацию о нанесении телесных повреждений 15-летнему и 16-летнему воспитанникам спецшколы в Уссурийске. Сообщалось, что нанесший повреждения подросток после случившегося сбежал с приятелями, пятерых беглецов впоследствии задержали и доставили в отдел полиции. По данным СУСК, в ходе конфликта подросток нанес одному из пострадавших удар ножом в область живота, возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В пресс-службе ведомства уточняли, что второй пострадавший получил порез. "Сегодня с учетом позиции государственного обвинителя суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, подросток 2006 года рождения подозревается в том, что вечером 12 июля в ходе конфликта с другим воспитанником спецшколы нанес тому ножевое ранение в живот. После подозреваемый и еще четверо детей самовольно покинули спецшколу.
https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883530678.html
уссурийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590337402_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_c361c783a321c9490206e9af41367dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уссурийск, россия, происшествия
Уссурийск, Россия, Происшествия
В Приморье арестовали беглеца из спецшколы, ранившего ножом сверстника

В Приморье арестовали подростка, ударившего ножом сверстника и сбежавшего из спецшколы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции возле изолятора временного содержания
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции возле изолятора временного содержания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу воспитанника спецшколы, который подозревается в том, что ножом ранил другого подростка, а после с приятелями сбежал из учреждения, сообщает прокуратура региона.
Накануне в приморском УМВД заявили, что получили информацию о нанесении телесных повреждений 15-летнему и 16-летнему воспитанникам спецшколы в Уссурийске. Сообщалось, что нанесший повреждения подросток после случившегося сбежал с приятелями, пятерых беглецов впоследствии задержали и доставили в отдел полиции. По данным СУСК, в ходе конфликта подросток нанес одному из пострадавших удар ножом в область живота, возбуждено дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В пресс-службе ведомства уточняли, что второй пострадавший получил порез.
"Сегодня с учетом позиции государственного обвинителя суд заключил подростка под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, подросток 2006 года рождения подозревается в том, что вечером 12 июля в ходе конфликта с другим воспитанником спецшколы нанес тому ножевое ранение в живот. После подозреваемый и еще четверо детей самовольно покинули спецшколу.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Ленинградской области арестовали подозреваемого в убийстве мужчины
11 июля, 15:04
 
УссурийскРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала