Рейтинг@Mail.ru
Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России - РИА Новости, 15.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 15.07.2023 (обновлено: 14:49 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/amerika-1884337574.html
Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России
Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России - РИА Новости, 15.07.2023
Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России
Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV озадачил кандидата в президенты США Тима Скотта вопросом, почему Москва считается главной угрозой... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T10:01
2023-07-15T14:49
в мире
россия
сша
мексика
такер карлсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg
МОСКВА, 15 июля — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV озадачил кандидата в президенты США Тима Скотта вопросом, почему Москва считается главной угрозой для Вашингтона."Россия плохая, Россия опасна, я понимаю. Но количество американцев, убитых русскими, равняется нулю. Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика", — заметил журналист.Он отметил, что тысячи американцев умирают от наркотика фентанила, который поставляется из соседней страны. Карлсон также заявил, что производство и поставка этого наркотика — большая часть мексиканской экономики."Тогда почему Мексика — наш союзник, а Россия — враг?" — задал журналист резонный вопрос, поставивший политика в тупик.Ранее Тим Скотт, ставший одним из кандидатов-республиканцев на президентских выборах, выступал в поддержку возведения стены на границе с Мексикой.
https://ria.ru/20230715/nato-1884315598.html
https://ria.ru/20230705/karlson-1882286338.html
россия
сша
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_320:184:1894:1365_1920x0_80_0_0_a0f4486477d21c930dc52277279624d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, мексика, такер карлсон
В мире, Россия, США, Мексика, Такер Карлсон
Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России

Кандидат в президенты США Скотт не смог пояснить, в чем опасность России для страны

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июля — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV озадачил кандидата в президенты США Тима Скотта вопросом, почему Москва считается главной угрозой для Вашингтона.
"Россия плохая, Россия опасна, я понимаю. Но количество американцев, убитых русскими, равняется нулю. Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика", — заметил журналист.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
Кандидат в президенты США призвал Вашингтон пообещать не брать Киев в НАТО
01:02
Он отметил, что тысячи американцев умирают от наркотика фентанила, который поставляется из соседней страны. Карлсон также заявил, что производство и поставка этого наркотика — большая часть мексиканской экономики.
"Тогда почему Мексика — наш союзник, а Россия — враг?" — задал журналист резонный вопрос, поставивший политика в тупик.
Ранее Тим Скотт, ставший одним из кандидатов-республиканцев на президентских выборах, выступал в поддержку возведения стены на границе с Мексикой.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США
5 июля, 08:14
 
В миреРоссияСШАМексикаТакер Карлсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала