https://ria.ru/20230715/amerika-1884337574.html

Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России

Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России - РИА Новости, 15.07.2023

Карлсон поставил в тупик кандидата в президенты США вопросом о России

Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV озадачил кандидата в президенты США Тима Скотта вопросом, почему Москва считается главной угрозой... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T10:01

2023-07-15T10:01

2023-07-15T14:49

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МОСКВА, 15 июля — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в прямом эфире BlazeTV озадачил кандидата в президенты США Тима Скотта вопросом, почему Москва считается главной угрозой для Вашингтона."Россия плохая, Россия опасна, я понимаю. Но количество американцев, убитых русскими, равняется нулю. Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика", — заметил журналист.Он отметил, что тысячи американцев умирают от наркотика фентанила, который поставляется из соседней страны. Карлсон также заявил, что производство и поставка этого наркотика — большая часть мексиканской экономики."Тогда почему Мексика — наш союзник, а Россия — враг?" — задал журналист резонный вопрос, поставивший политика в тупик.Ранее Тим Скотт, ставший одним из кандидатов-республиканцев на президентских выборах, выступал в поддержку возведения стены на границе с Мексикой.

https://ria.ru/20230715/nato-1884315598.html

https://ria.ru/20230705/karlson-1882286338.html

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в мире, россия, сша, мексика, такер карлсон