https://ria.ru/20230715/aktsiya-1884380200.html

Организатор акции в Стокгольме не стал сжигать Тору и Библию, сообщили СМИ

Организатор акции в Стокгольме не стал сжигать Тору и Библию, сообщили СМИ - РИА Новости, 15.07.2023

Организатор акции в Стокгольме не стал сжигать Тору и Библию, сообщили СМИ

Планировавший акцию с сожжением священных религиозных текстов, Торы и Библии, у посольства Израиля в Стокгольме не стал проводить свою акцию, вместо этого... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T16:38

2023-07-15T16:38

2023-07-15T18:05

швеция

биньямин нетаньяху

лига арабских государств

ицхак герцог

стокгольм (город)

израиль

ахмед абуль гейт

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ЦЮРИХ / МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Планировавший акцию с сожжением священных религиозных текстов, Торы и Библии, у посольства Израиля в Стокгольме не стал проводить свою акцию, вместо этого мужчина подчеркнул недопустимость подобных действий, сообщает газета Folkbladet. В пятницу шведские СМИ сообщили, что мужчина 30 лет получил разрешение от правоохранительных органов на акцию с публичным сожжением упомянутых священных текстов. Мужчина заявлял, что планировавшаяся им акция является ответом на сожжения Корана в столице Швеции, произошедшие ранее. По данным Folkbladet, вместо сжигания текстов мужчина провел спокойную демонстрацию о том, что нельзя сжигать священные писания. "Это (акция - ред.) против того, чтобы сжигать Коран, и я не буду сжигать (священные тексты - ред.). Никто не должен этого делать", - приводит Folkbladet слова мужчины. Издание Sweden Posts также приводит слова мужчины: "Я мусульманин. Мы не сжигаем (священные тексты - ред.). Зажигалка мне не нужна". На решение властей Швеции удовлетворить запрос на субботнюю акцию ранее отреагировал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который выразил со своей стороны решительное осуждение. С резкой критикой выступил и президент еврейского государства Ицхак Герцог, который назвал подобный акт подстрекательством к ненависти, а не выражением свободы слова. В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана, вызвавшая широкий отклик во многих странах мира. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего акцию, для проведения суда над ним, позже десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства страны в Багдаде. Произошедшее также осудили Алжир, Афганистан, Египет, Индонезия, Ливан, Сирия, Турция, Узбекистан, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт и генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будайве. Министерства иностранных дел Иордании и ОАЭ вызвали послов Швеции для вручения им ноты протеста. МИД России заявил, что безнаказанность участников этого инцидента может привести к непредсказуемым катастрофическим последствиям, мировое сообщество должно противостоять таким противоправным действиям.

https://ria.ru/20230714/pisanie-1884237984.html

https://ria.ru/20230714/shvetsiya-1884292112.html

https://ria.ru/20230508/iran-1870448426.html

швеция

стокгольм (город)

израиль

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швеция, биньямин нетаньяху, лига арабских государств, ицхак герцог, стокгольм (город), израиль, ахмед абуль гейт