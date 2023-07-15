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Ни гвоздя, ни жезла: "Аэрофлот" провел мотопробег в честь знакового полета - РИА Новости, 15.07.2023
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12:15 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884351580.html
Ни гвоздя, ни жезла: "Аэрофлот" провел мотопробег в честь знакового полета
Ни гвоздя, ни жезла: "Аэрофлот" провел мотопробег в честь знакового полета - РИА Новости, 15.07.2023
Ни гвоздя, ни жезла: "Аэрофлот" провел мотопробег в честь знакового полета
Авиакомпания "Аэрофлот" отметила 100-летие полетов в Нижний Новгород масштабным мотопробегом Москва – Нижний Новгород – Москва; участники уникальной акции,... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T12:15
2023-07-15T12:15
аэрофлот
россия
москва
нижний новгород
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Авиакомпания "Аэрофлот" отметила 100-летие полетов в Нижний Новгород масштабным мотопробегом Москва – Нижний Новгород – Москва; участники уникальной акции, стартовав накануне из столицы, встретили ретрорейс в аэропорту имени Чкалова.Сбор мотоколонны состоялся утром 14 июля у офисного комплекса "Аэрофлота""Мелькисарово". Приняли участие в уникальном мотопробеге, посвященном первому рейсу Москва – Нижний Новгород, который состоялся 15 июля 1923 года, более 70 сотрудников Группы "Аэрофлот", в которую, помимо ее флагмана, входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Наряду с ними к мотокроссу присоединились сотрудники провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево". Среди мотолюбителей, вошедших в состав колонны, – действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники.Дорогу от точки сбора до Нижнего Новгорода – порядка 450 километров – мотогонщикам предстояло осилить одним днем. Марш-бросок предполагал всего лишь две короткие остановки на заправку и быстрый перекус."Спасибо "Аэрофлоту", который предложил своим сотрудникам участие в таком грандиозном празднике, как 100-летие со дня первого полета "Москва – Нижний Новгород". Я увлекаюсь мотоциклами с 2016 года, по большей части, езжу на мотодальники, например, проехала по всему Черноморскому побережью, и, когда получила от работодателя такое прекрасное предложение, согласилась не раздумывая. Погода меня не пугает – однажды я ехала 24 часа под дождем, и мне уже ничего не страшно", - рассказала РИА Новости перед стартом бортпроводник Маргарита.Поддержка коллег и друзейДля участия в мотопробеге всем желающим необходимо было пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия "Мотопробег-Аэрофлот.рф". Отправиться в путешествие можно было не только сольно, но и в паре – с коллегой, другом или членом семьи "на борту". Так, Владимир, ведущий специалист департамента управления персоналом "Аэрофлота", сделал выбор в пользу жены. Провожать их в моторейспришла большая группа поддержки в лице коллег и друзей. По словам Владимира, они с супругой уже участвовали в мотопробеге "Аэрофлота", посвященном Дню Победы, а вот теперь отважились на куда более серьезное путешествие."Вчера, глядя по погоду, честно говоря, стали одолевать сомнения, но потом решили, что не сахарные, не размокнем. И, видите, погода нам благоволит. Я думаю, что в такой большой и теплой компании все будет прекрасно. Мы ожидаем от поездки только положительного: веселья, ярких эмоций и хорошей погоды. Я надеюсь, что это будет еще и красиво", - поделилась с РИА Новости супруга Владимира Жанна.У здания "Аэрофлота" царила праздничная атмосфера. Все время пока участники мотопробега собирались и регистрировались, для них шел концерт с участием собственных артистов из числа сотрудников авиакомпании. Ближе к старту с приветственным словом к коллегам обратились главные "зачинщики" уникальной акции. В частности, инициатор и идеолог мотокросса Илья Перфильев пожелал им "ни гвоздя, ни жезла"."Мы долго готовились к мотопробегу – два месяца. А к ретрорейсу Москва – Нижний Новгород готовились 100 лет. Что нас объединяет? Мы и мотоциклисты, и авиаторы. Мы пришли сегодня большой командой, в которой живет дух путешествий и любовь к свободе передвижения. Я желаю нам отлично провести время. Оторваться как следует, но в рамках ПДД. Желаю всем классной дороги! И чтобы ни гвоздя, ни жезла", - напутствовал единомышленников и коллег Перфильев.Опытные участники и "Самый комфортный мотоцикл"Команду авиакомпании "Россия" – дочернего предприятия Группы Аэрофлот – возглавил лично ее генеральный директор Ян Бург. По его словам, он в большей степени заядлый авиатор, нежели мотолюбитель, но такое событие пропустить не мог."Я считаю себя полноправным членом Группы, поскольку поработал и в "Аэрофлоте", и вот уже пять лет работаю в авиакомпании "Россия". А этот мотопробег посвящен такой важной дате – знаковому рейсу в год столетия российской гражданской авиации, поэтому принимаю участие в мотопробеге с большим удовольствием. Сегодня столько коллег здесь встретил! И я рад, что в мотопробеге участники распределены не по принадлежности к организации, а, скорее, по классу мотоциклов. То есть будут группы, которые поедут чуть медленнее, какие-то – чуть быстрее. Также учитывается и опыт вождения – то есть все правильно и закономерно. У меня таких дальних марш-бросков пока не было, и надеюсь, что это будет интересный опыт", - сказал РИА Новости Ян Бург.Авиакомпания "Победа" тоже заявила свою команду на участие в мотопробеге. А ее директор по персоналу Павел Князев взял на борт коллегу Елену Шевченко из департамента информационных технологий."Елена сама водит мотоцикл, но у нее пока нет опыта длинных перегонов, и в такую погоду мы решили ехать вместе. У меня опыт большой – мы регулярно ездим в мотопробеги выходного дня на дальние расстояния, поэтому, думаю, хорошо доедем. Погода отличная. Вчера, конечно, было страшно, глядя на огромные лужи, боялись, как бы не сорвалось, но сегодня все замечательно", - поделился Павел.В общей сложности на площадке перед зданием"Аэрофлота" собралось более 60 мотоциклов. Их разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Каждую сопровождали маршалы – ведущий и замыкающий, которым во время всего путешествия предстояло управлять процессом. Перед стартом они дали командам подробные инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации.В Нижнем Новгороде участников мотопробега, помимо встречи юбилейного ретрорейса из Москвы в аэропорту имени Чкалова, ждала поездка на широкую ярмарку по случаю знаменательной даты и праздничное авиашоу. Самых ярких мотолюбителей из числа представителей гражданской авиации наградили в пяти номинациях: "Безопасность на борту", "Красота на борту" и три номинации, где оценили железных коней участников, - "Самый комфортный мотоцикл", "Лучшая ливрея" и "Лучший звук".
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аэрофлот, россия, москва, нижний новгород
Аэрофлот, Россия, Москва, Нижний Новгород

Ни гвоздя, ни жезла: "Аэрофлот" провел мотопробег в честь знакового полета

© РИА Новости / Сергей ПятаковНа старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!
На старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота Москва – Нижний Новгород – Москва и его участники! - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
На старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!
Читать ria.ru в
Авиакомпания "Аэрофлот" отметила 100-летие полетов в Нижний Новгород масштабным мотопробегом Москва – Нижний Новгород – Москва; участники уникальной акции, стартовав накануне из столицы, встретили ретрорейс в аэропорту имени Чкалова.
Сбор мотоколонны состоялся утром 14 июля у офисного комплекса "Аэрофлота""Мелькисарово". Приняли участие в уникальном мотопробеге, посвященном первому рейсу Москва – Нижний Новгород, который состоялся 15 июля 1923 года, более 70 сотрудников Группы "Аэрофлот", в которую, помимо ее флагмана, входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Наряду с ними к мотокроссу присоединились сотрудники провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево". Среди мотолюбителей, вошедших в состав колонны, – действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчастники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Участники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Дорогу от точки сбора до Нижнего Новгорода – порядка 450 километров – мотогонщикам предстояло осилить одним днем. Марш-бросок предполагал всего лишь две короткие остановки на заправку и быстрый перекус.
"Спасибо "Аэрофлоту", который предложил своим сотрудникам участие в таком грандиозном празднике, как 100-летие со дня первого полета "Москва – Нижний Новгород". Я увлекаюсь мотоциклами с 2016 года, по большей части, езжу на мотодальники, например, проехала по всему Черноморскому побережью, и, когда получила от работодателя такое прекрасное предложение, согласилась не раздумывая. Погода меня не пугает – однажды я ехала 24 часа под дождем, и мне уже ничего не страшно", - рассказала РИА Новости перед стартом бортпроводник Маргарита.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчастница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Участница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Поддержка коллег и друзей

Для участия в мотопробеге всем желающим необходимо было пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия "Мотопробег-Аэрофлот.рф". Отправиться в путешествие можно было не только сольно, но и в паре – с коллегой, другом или членом семьи "на борту". Так, Владимир, ведущий специалист департамента управления персоналом "Аэрофлота", сделал выбор в пользу жены. Провожать их в моторейспришла большая группа поддержки в лице коллег и друзей. По словам Владимира, они с супругой уже участвовали в мотопробеге "Аэрофлота", посвященном Дню Победы, а вот теперь отважились на куда более серьезное путешествие.
"Вчера, глядя по погоду, честно говоря, стали одолевать сомнения, но потом решили, что не сахарные, не размокнем. И, видите, погода нам благоволит. Я думаю, что в такой большой и теплой компании все будет прекрасно. Мы ожидаем от поездки только положительного: веселья, ярких эмоций и хорошей погоды. Я надеюсь, что это будет еще и красиво", - поделилась с РИА Новости супруга Владимира Жанна.
У здания "Аэрофлота" царила праздничная атмосфера. Все время пока участники мотопробега собирались и регистрировались, для них шел концерт с участием собственных артистов из числа сотрудников авиакомпании. Ближе к старту с приветственным словом к коллегам обратились главные "зачинщики" уникальной акции. В частности, инициатор и идеолог мотокросса Илья Перфильев пожелал им "ни гвоздя, ни жезла".
"Мы долго готовились к мотопробегу – два месяца. А к ретрорейсу Москва – Нижний Новгород готовились 100 лет. Что нас объединяет? Мы и мотоциклисты, и авиаторы. Мы пришли сегодня большой командой, в которой живет дух путешествий и любовь к свободе передвижения. Я желаю нам отлично провести время. Оторваться как следует, но в рамках ПДД. Желаю всем классной дороги! И чтобы ни гвоздя, ни жезла", - напутствовал единомышленников и коллег Перфильев.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМужчина проходит регистрацию для участия в мотопробеге, организованном авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Мужчина проходит регистрацию для участия в мотопробеге, организованном авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мужчина проходит регистрацию для участия в мотопробеге, организованном авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Опытные участники и "Самый комфортный мотоцикл"

Команду авиакомпании "Россия" – дочернего предприятия Группы Аэрофлот – возглавил лично ее генеральный директор Ян Бург. По его словам, он в большей степени заядлый авиатор, нежели мотолюбитель, но такое событие пропустить не мог.
"Я считаю себя полноправным членом Группы, поскольку поработал и в "Аэрофлоте", и вот уже пять лет работаю в авиакомпании "Россия". А этот мотопробег посвящен такой важной дате – знаковому рейсу в год столетия российской гражданской авиации, поэтому принимаю участие в мотопробеге с большим удовольствием. Сегодня столько коллег здесь встретил! И я рад, что в мотопробеге участники распределены не по принадлежности к организации, а, скорее, по классу мотоциклов. То есть будут группы, которые поедут чуть медленнее, какие-то – чуть быстрее. Также учитывается и опыт вождения – то есть все правильно и закономерно. У меня таких дальних марш-бросков пока не было, и надеюсь, что это будет интересный опыт", - сказал РИА Новости Ян Бург.
Авиакомпания "Победа" тоже заявила свою команду на участие в мотопробеге. А ее директор по персоналу Павел Князев взял на борт коллегу Елену Шевченко из департамента информационных технологий.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПредставитель авиакомпании "Победа", директор по персоналу Павел Князев во время пресс-подхода перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот"
Представитель авиакомпании Победа, директор по персоналу Павел Князев во время пресс-подхода перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Представитель авиакомпании "Победа", директор по персоналу Павел Князев во время пресс-подхода перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот"
"Елена сама водит мотоцикл, но у нее пока нет опыта длинных перегонов, и в такую погоду мы решили ехать вместе. У меня опыт большой – мы регулярно ездим в мотопробеги выходного дня на дальние расстояния, поэтому, думаю, хорошо доедем. Погода отличная. Вчера, конечно, было страшно, глядя на огромные лужи, боялись, как бы не сорвалось, но сегодня все замечательно", - поделился Павел.
В общей сложности на площадке перед зданием"Аэрофлота" собралось более 60 мотоциклов. Их разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Каждую сопровождали маршалы – ведущий и замыкающий, которым во время всего путешествия предстояло управлять процессом. Перед стартом они дали командам подробные инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации.
В Нижнем Новгороде участников мотопробега, помимо встречи юбилейного ретрорейса из Москвы в аэропорту имени Чкалова, ждала поездка на широкую ярмарку по случаю знаменательной даты и праздничное авиашоу. Самых ярких мотолюбителей из числа представителей гражданской авиации наградили в пяти номинациях: "Безопасность на борту", "Красота на борту" и три номинации, где оценили железных коней участников, - "Самый комфортный мотоцикл", "Лучшая ливрея" и "Лучший звук".
Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

Участники мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

Участник мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

Участник Сергей Рогожин перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

Участник Александр Зотов перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 14
© Сергей Пятаков

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

мотопробег

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

© Сергей Пятаков
5 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

Сотрудница авиакомпании Аэрофлот перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

Участник перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

Перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 14
© Сергей Пятаков

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

мотопробег

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

© Сергей Пятаков
9 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова выступает с приветственной речью перед стартом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Участники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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11 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

Мотоцикл участника мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей ПятаковМотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации Красота на борту.
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

На старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота Москва – Нижний Новгород – Москва и его участники!

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
14 из 14

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 14

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

© Сергей Пятаков
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Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

© Сергей Пятаков
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"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АэрофлотРоссияМоскваНижний Новгород
 
 
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