Ни гвоздя, ни жезла: "Аэрофлот" провел мотопробег в честь знакового полета

Авиакомпания "Аэрофлот" отметила 100-летие полетов в Нижний Новгород масштабным мотопробегом Москва – Нижний Новгород – Москва; участники уникальной акции, стартовав накануне из столицы, встретили ретрорейс в аэропорту имени Чкалова.Сбор мотоколонны состоялся утром 14 июля у офисного комплекса "Аэрофлота""Мелькисарово". Приняли участие в уникальном мотопробеге, посвященном первому рейсу Москва – Нижний Новгород, который состоялся 15 июля 1923 года, более 70 сотрудников Группы "Аэрофлот", в которую, помимо ее флагмана, входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Наряду с ними к мотокроссу присоединились сотрудники провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево". Среди мотолюбителей, вошедших в состав колонны, – действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники.Дорогу от точки сбора до Нижнего Новгорода – порядка 450 километров – мотогонщикам предстояло осилить одним днем. Марш-бросок предполагал всего лишь две короткие остановки на заправку и быстрый перекус."Спасибо "Аэрофлоту", который предложил своим сотрудникам участие в таком грандиозном празднике, как 100-летие со дня первого полета "Москва – Нижний Новгород". Я увлекаюсь мотоциклами с 2016 года, по большей части, езжу на мотодальники, например, проехала по всему Черноморскому побережью, и, когда получила от работодателя такое прекрасное предложение, согласилась не раздумывая. Погода меня не пугает – однажды я ехала 24 часа под дождем, и мне уже ничего не страшно", - рассказала РИА Новости перед стартом бортпроводник Маргарита.Поддержка коллег и друзейДля участия в мотопробеге всем желающим необходимо было пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия "Мотопробег-Аэрофлот.рф". Отправиться в путешествие можно было не только сольно, но и в паре – с коллегой, другом или членом семьи "на борту". Так, Владимир, ведущий специалист департамента управления персоналом "Аэрофлота", сделал выбор в пользу жены. Провожать их в моторейспришла большая группа поддержки в лице коллег и друзей. По словам Владимира, они с супругой уже участвовали в мотопробеге "Аэрофлота", посвященном Дню Победы, а вот теперь отважились на куда более серьезное путешествие."Вчера, глядя по погоду, честно говоря, стали одолевать сомнения, но потом решили, что не сахарные, не размокнем. И, видите, погода нам благоволит. Я думаю, что в такой большой и теплой компании все будет прекрасно. Мы ожидаем от поездки только положительного: веселья, ярких эмоций и хорошей погоды. Я надеюсь, что это будет еще и красиво", - поделилась с РИА Новости супруга Владимира Жанна.У здания "Аэрофлота" царила праздничная атмосфера. Все время пока участники мотопробега собирались и регистрировались, для них шел концерт с участием собственных артистов из числа сотрудников авиакомпании. Ближе к старту с приветственным словом к коллегам обратились главные "зачинщики" уникальной акции. В частности, инициатор и идеолог мотокросса Илья Перфильев пожелал им "ни гвоздя, ни жезла"."Мы долго готовились к мотопробегу – два месяца. А к ретрорейсу Москва – Нижний Новгород готовились 100 лет. Что нас объединяет? Мы и мотоциклисты, и авиаторы. Мы пришли сегодня большой командой, в которой живет дух путешествий и любовь к свободе передвижения. Я желаю нам отлично провести время. Оторваться как следует, но в рамках ПДД. Желаю всем классной дороги! И чтобы ни гвоздя, ни жезла", - напутствовал единомышленников и коллег Перфильев.Опытные участники и "Самый комфортный мотоцикл"Команду авиакомпании "Россия" – дочернего предприятия Группы Аэрофлот – возглавил лично ее генеральный директор Ян Бург. По его словам, он в большей степени заядлый авиатор, нежели мотолюбитель, но такое событие пропустить не мог."Я считаю себя полноправным членом Группы, поскольку поработал и в "Аэрофлоте", и вот уже пять лет работаю в авиакомпании "Россия". А этот мотопробег посвящен такой важной дате – знаковому рейсу в год столетия российской гражданской авиации, поэтому принимаю участие в мотопробеге с большим удовольствием. Сегодня столько коллег здесь встретил! И я рад, что в мотопробеге участники распределены не по принадлежности к организации, а, скорее, по классу мотоциклов. То есть будут группы, которые поедут чуть медленнее, какие-то – чуть быстрее. Также учитывается и опыт вождения – то есть все правильно и закономерно. У меня таких дальних марш-бросков пока не было, и надеюсь, что это будет интересный опыт", - сказал РИА Новости Ян Бург.Авиакомпания "Победа" тоже заявила свою команду на участие в мотопробеге. А ее директор по персоналу Павел Князев взял на борт коллегу Елену Шевченко из департамента информационных технологий."Елена сама водит мотоцикл, но у нее пока нет опыта длинных перегонов, и в такую погоду мы решили ехать вместе. У меня опыт большой – мы регулярно ездим в мотопробеги выходного дня на дальние расстояния, поэтому, думаю, хорошо доедем. Погода отличная. Вчера, конечно, было страшно, глядя на огромные лужи, боялись, как бы не сорвалось, но сегодня все замечательно", - поделился Павел.В общей сложности на площадке перед зданием"Аэрофлота" собралось более 60 мотоциклов. Их разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Каждую сопровождали маршалы – ведущий и замыкающий, которым во время всего путешествия предстояло управлять процессом. Перед стартом они дали командам подробные инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации.В Нижнем Новгороде участников мотопробега, помимо встречи юбилейного ретрорейса из Москвы в аэропорту имени Чкалова, ждала поездка на широкую ярмарку по случаю знаменательной даты и праздничное авиашоу. Самых ярких мотолюбителей из числа представителей гражданской авиации наградили в пяти номинациях: "Безопасность на борту", "Красота на борту" и три номинации, где оценили железных коней участников, - "Самый комфортный мотоцикл", "Лучшая ливрея" и "Лучший звук".
На старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!
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Авиакомпания "Аэрофлот" отметила 100-летие полетов в Нижний Новгород масштабным мотопробегом Москва – Нижний Новгород – Москва; участники уникальной акции, стартовав накануне из столицы, встретили ретрорейс в аэропорту имени Чкалова.
Сбор мотоколонны состоялся утром 14 июля у офисного комплекса "Аэрофлота""Мелькисарово". Приняли участие в уникальном мотопробеге, посвященном первому рейсу Москва – Нижний Новгород, который состоялся 15 июля 1923 года, более 70 сотрудников Группы "Аэрофлот", в которую, помимо ее флагмана, входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Наряду с ними к мотокроссу присоединились сотрудники провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево". Среди мотолюбителей, вошедших в состав колонны, – действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники.
Участники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Дорогу от точки сбора до Нижнего Новгорода – порядка 450 километров – мотогонщикам предстояло осилить одним днем. Марш-бросок предполагал всего лишь две короткие остановки на заправку и быстрый перекус.
"Спасибо "Аэрофлоту", который предложил своим сотрудникам участие в таком грандиозном празднике, как 100-летие со дня первого полета "Москва – Нижний Новгород". Я увлекаюсь мотоциклами с 2016 года, по большей части, езжу на мотодальники, например, проехала по всему Черноморскому побережью, и, когда получила от работодателя такое прекрасное предложение, согласилась не раздумывая. Погода меня не пугает – однажды я ехала 24 часа под дождем, и мне уже ничего не страшно", - рассказала РИА Новости перед стартом бортпроводник Маргарита.
Участница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Поддержка коллег и друзей
Для участия в мотопробеге всем желающим необходимо было пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия "Мотопробег-Аэрофлот.рф". Отправиться в путешествие можно было не только сольно, но и в паре – с коллегой, другом или членом семьи "на борту". Так, Владимир, ведущий специалист департамента управления персоналом "Аэрофлота", сделал выбор в пользу жены. Провожать их в моторейспришла большая группа поддержки в лице коллег и друзей. По словам Владимира, они с супругой уже участвовали в мотопробеге "Аэрофлота", посвященном Дню Победы, а вот теперь отважились на куда более серьезное путешествие.
"Вчера, глядя по погоду, честно говоря, стали одолевать сомнения, но потом решили, что не сахарные, не размокнем. И, видите, погода нам благоволит. Я думаю, что в такой большой и теплой компании все будет прекрасно. Мы ожидаем от поездки только положительного: веселья, ярких эмоций и хорошей погоды. Я надеюсь, что это будет еще и красиво", - поделилась с РИА Новости супруга Владимира Жанна.
У здания "Аэрофлота" царила праздничная атмосфера. Все время пока участники мотопробега собирались и регистрировались, для них шел концерт с участием собственных артистов из числа сотрудников авиакомпании. Ближе к старту с приветственным словом к коллегам обратились главные "зачинщики" уникальной акции. В частности, инициатор и идеолог мотокросса Илья Перфильев пожелал им "ни гвоздя, ни жезла".
"Мы долго готовились к мотопробегу – два месяца. А к ретрорейсу Москва – Нижний Новгород готовились 100 лет. Что нас объединяет? Мы и мотоциклисты, и авиаторы. Мы пришли сегодня большой командой, в которой живет дух путешествий и любовь к свободе передвижения. Я желаю нам отлично провести время. Оторваться как следует, но в рамках ПДД. Желаю всем классной дороги! И чтобы ни гвоздя, ни жезла", - напутствовал единомышленников и коллег Перфильев.
Мужчина проходит регистрацию для участия в мотопробеге, организованном авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Опытные участники и "Самый комфортный мотоцикл"
Команду авиакомпании "Россия" – дочернего предприятия Группы Аэрофлот – возглавил лично ее генеральный директор Ян Бург. По его словам, он в большей степени заядлый авиатор, нежели мотолюбитель, но такое событие пропустить не мог.
"Я считаю себя полноправным членом Группы, поскольку поработал и в "Аэрофлоте", и вот уже пять лет работаю в авиакомпании "Россия". А этот мотопробег посвящен такой важной дате – знаковому рейсу в год столетия российской гражданской авиации, поэтому принимаю участие в мотопробеге с большим удовольствием. Сегодня столько коллег здесь встретил! И я рад, что в мотопробеге участники распределены не по принадлежности к организации, а, скорее, по классу мотоциклов. То есть будут группы, которые поедут чуть медленнее, какие-то – чуть быстрее. Также учитывается и опыт вождения – то есть все правильно и закономерно. У меня таких дальних марш-бросков пока не было, и надеюсь, что это будет интересный опыт", - сказал РИА Новости Ян Бург.
Авиакомпания "Победа" тоже заявила свою команду на участие в мотопробеге. А ее директор по персоналу Павел Князев взял на борт коллегу Елену Шевченко из департамента информационных технологий.
Представитель авиакомпании "Победа", директор по персоналу Павел Князев во время пресс-подхода перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот"
"Елена сама водит мотоцикл, но у нее пока нет опыта длинных перегонов, и в такую погоду мы решили ехать вместе. У меня опыт большой – мы регулярно ездим в мотопробеги выходного дня на дальние расстояния, поэтому, думаю, хорошо доедем. Погода отличная. Вчера, конечно, было страшно, глядя на огромные лужи, боялись, как бы не сорвалось, но сегодня все замечательно", - поделился Павел.
В общей сложности на площадке перед зданием"Аэрофлота" собралось более 60 мотоциклов. Их разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Каждую сопровождали маршалы – ведущий и замыкающий, которым во время всего путешествия предстояло управлять процессом. Перед стартом они дали командам подробные инструкции о том, как действовать в той или иной ситуации.
В Нижнем Новгороде участников мотопробега, помимо встречи юбилейного ретрорейса из Москвы в аэропорту имени Чкалова, ждала поездка на широкую ярмарку по случаю знаменательной даты и праздничное авиашоу. Самых ярких мотолюбителей из числа представителей гражданской авиации наградили в пяти номинациях: "Безопасность на борту", "Красота на борту" и три номинации, где оценили железных коней участников, - "Самый комфортный мотоцикл", "Лучшая ливрея" и "Лучший звук".
Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.
Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.
Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".
Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".
Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".
Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".
Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.
Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.
"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.
"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.
Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.
Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".
Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".
Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.
"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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