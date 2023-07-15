Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".