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Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу - РИА Новости, 15.07.2023
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11:48 15.07.2023
https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884289052.html
Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу
Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу - РИА Новости, 15.07.2023
Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу
Москва – Нижний Новгород – Москва: Аэрофлот отправил сотрудников в мотопробег, посвященный столетию первого рейса в столицу Поволжья. Яркие моменты старта — в... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:48
2023-07-15T11:48
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аэрофлот
москва
нижний новгород
шереметьево (аэропорт)
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россия (авиакомпания)
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Москва – Нижний Новгород – Москва: Аэрофлот отправил сотрудников в мотопробег, посвященный столетию первого рейса в столицу Поволжья. Яркие моменты старта — в фотоленте РИА Новости.
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нижний новгород
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фото, фото, аэрофлот, москва, нижний новгород, шереметьево (аэропорт), победа (авиакомпания), россия (авиакомпания)
Фото, Аэрофлот, Москва, Нижний Новгород, Шереметьево (аэропорт), Победа (авиакомпания), Россия (авиакомпания)

Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу

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Москва – Нижний Новгород – Москва: Аэрофлот отправил сотрудников в мотопробег, посвященный столетию первого рейса в столицу Поволжья. Яркие моменты старта — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

Участники мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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1 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

Участник мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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2 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

Участник Сергей Рогожин перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

Участник Александр Зотов перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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4 из 14
© Сергей Пятаков

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

мотопробег

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

© Сергей Пятаков
5 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

Сотрудница авиакомпании Аэрофлот перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

Участник перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

Перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© Сергей Пятаков

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

мотопробег

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

© Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова выступает с приветственной речью перед стартом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Участники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

Мотоцикл участника мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей ПятаковМотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации Красота на борту.
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

На старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота Москва – Нижний Новгород – Москва и его участники!

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
14 из 14
 
ФотоАэрофлотМоскваНижний НовгородШереметьево (аэропорт)Победа (авиакомпания)Россия (авиакомпания)
 
 
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