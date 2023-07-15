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"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород - РИА Новости, 15.07.2023
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11:41 15.07.2023 (обновлено: 11:49 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884347070.html
"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород
"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород - РИА Новости, 15.07.2023
"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с пятницы по воскресенье проводит мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород, рассказали РИА... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T11:41
2023-07-15T11:49
нижний новгород
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с пятницы по воскресенье проводит мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород, рассказали РИА Новости в компании. "Аэрофлот" с 14 по 16 июля проводит масштабный мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород. В мероприятии примут участие более 70 сотрудников группы "Аэрофлот": авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" и провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Среди мотолюбителей, которые войдут в состав колонны, — действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники", - говорится в сообщении. Как уточняется, мотопробег стартовал 14 июля от офисного комплекса "Мелькисарово". Все участники мотоколонны получат памятную экипировку и флаги. Протяжённость маршрута составит 450 километров. В субботу участники мотопробега прибудут в аэропорт Нижнего Новгорода "Чкалов", чтобы встретить ретрорейс "Аэрофлота". После этого мотоциклистов ожидает торжественное мероприятие на Ярмарочной площади и награждение. Возвращение колонны в Москву запланировано к вечеру 16 июля. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нижний Новгород — старейший в истории авиакомпании. Первый полёт по маршруту был выполнен 15 июля 1923 года. К юбилею первой регулярной воздушной линии авиакомпания подготовила ретрорейс SU1220/1221 Москва — Нижний Новгород — Москва. "Дух путешествий и свободы передвижения — это то, что объединяет авиацию и мотоспорт. Мотопробег в Нижний Новгород — это посвящение старейшему маршруту "Аэрофлота" и миллионам пассажиров, которые неизменно выбирают нас для полётов", - отмечает замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев. "Коллектив нашей компании — это команда не просто профессионалов, но и талантливых и увлечённых людей. Было отрадно найти такое количество единомышленников-мотоциклистов в составе группы. Уверен, что это маленькое путешествие станет ярким событием не только для каждого участника пробега, но и для всех, кто встретит нашу дружную мотоколонну на своём пути", - продолжил он.
https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884316070.html
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нижний новгород, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва
Нижний Новгород, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Москва
"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород

"Аэрофлот" проведет мотопробег, посвященный столетию полетов в Нижний Новгород

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкУчастница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Участница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Участница перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией "Аэрофлот" в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с пятницы по воскресенье проводит мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород, рассказали РИА Новости в компании.
"Аэрофлот" с 14 по 16 июля проводит масштабный мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород. В мероприятии примут участие более 70 сотрудников группы "Аэрофлот": авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" и провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Среди мотолюбителей, которые войдут в состав колонны, — действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники", - говорится в сообщении.
Сто лет спустя: мотопробег Аэрофлота – навстречу юбилейному ретрорейсу
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

Участники мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

Участник мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

Участник Сергей Рогожин перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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3 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

Участник Александр Зотов перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 14
© Сергей Пятаков

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

мотопробег

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

© Сергей Пятаков
5 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

Сотрудница авиакомпании Аэрофлот перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

Участник перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

Перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
8 из 14
© Сергей Пятаков

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

мотопробег

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

© Сергей Пятаков
9 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова выступает с приветственной речью перед стартом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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10 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Участники перед началом мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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11 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

Мотоцикл участника мотопробега, организованного авиакомпанией Аэрофлот в честь 100-летия полетов в Нижний Новгород, в Москве

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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12 из 14
© РИА Новости / Сергей ПятаковМотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации Красота на борту.
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
13 из 14
© РИА Новости / Сергей Пятаков

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

На старт, внимания, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота Москва – Нижний Новгород – Москва и его участники!

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
14 из 14

Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 14

В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 14

Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
3 из 14

Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
4 из 14

Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.

© Сергей Пятаков
5 из 14

Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
6 из 14

Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
7 из 14

Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
8 из 14

Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".

© Сергей Пятаков
9 из 14

"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
11 из 14

Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
12 из 14
Мотолюбители нашлись и среди прекрасного пола. По итогу мотопробега маршалы выберут самую красивую байкершу в номинации "Красота на борту".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
13 из 14

На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!

© РИА Новости / Сергей Пятаков
14 из 14
Как уточняется, мотопробег стартовал 14 июля от офисного комплекса "Мелькисарово". Все участники мотоколонны получат памятную экипировку и флаги. Протяжённость маршрута составит 450 километров. В субботу участники мотопробега прибудут в аэропорт Нижнего Новгорода "Чкалов", чтобы встретить ретрорейс "Аэрофлота". После этого мотоциклистов ожидает торжественное мероприятие на Ярмарочной площади и награждение. Возвращение колонны в Москву запланировано к вечеру 16 июля.
Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нижний Новгород — старейший в истории авиакомпании. Первый полёт по маршруту был выполнен 15 июля 1923 года. К юбилею первой регулярной воздушной линии авиакомпания подготовила ретрорейс SU1220/1221 Москва — Нижний Новгород — Москва.
Летящий самолет Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
"Аэрофлот" на ретрорейсе перенесет пассажиров в прошлое столетие
01:05
"Дух путешествий и свободы передвижения — это то, что объединяет авиацию и мотоспорт. Мотопробег в Нижний Новгород — это посвящение старейшему маршруту "Аэрофлота" и миллионам пассажиров, которые неизменно выбирают нас для полётов", - отмечает замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев.
"Коллектив нашей компании — это команда не просто профессионалов, но и талантливых и увлечённых людей. Было отрадно найти такое количество единомышленников-мотоциклистов в составе группы. Уверен, что это маленькое путешествие станет ярким событием не только для каждого участника пробега, но и для всех, кто встретит нашу дружную мотоколонну на своём пути", - продолжил он.
Стенд Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Аэрофлот" стал первым по пунктуальности рейсов в Топ-50 перевозчиков мира
12 июля, 15:49
 
Нижний НовгородАэрофлотШереметьево (аэропорт)Москва
 
 
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