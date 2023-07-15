https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884347070.html

"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород

"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород - РИА Новости, 15.07.2023

"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с пятницы по воскресенье проводит мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород, рассказали РИА... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T11:41

2023-07-15T11:41

2023-07-15T11:49

нижний новгород

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0f/1884346926_0:165:3189:1960_1920x0_80_0_0_d2709522c3f876ee75df55e9df45c185.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с пятницы по воскресенье проводит мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород, рассказали РИА Новости в компании. "Аэрофлот" с 14 по 16 июля проводит масштабный мотопробег, посвящённый 100-летию полётов в Нижний Новгород. В мероприятии примут участие более 70 сотрудников группы "Аэрофлот": авиакомпаний "Аэрофлот", "Россия" и "Победа" и провайдера технического обслуживания "Аэрофлот Техникс", а также работники АО "Международный аэропорт "Шереметьево". Среди мотолюбителей, которые войдут в состав колонны, — действующие пилоты и бортпроводники, технический персонал, работники наземных служб и офисные сотрудники", - говорится в сообщении. Как уточняется, мотопробег стартовал 14 июля от офисного комплекса "Мелькисарово". Все участники мотоколонны получат памятную экипировку и флаги. Протяжённость маршрута составит 450 километров. В субботу участники мотопробега прибудут в аэропорт Нижнего Новгорода "Чкалов", чтобы встретить ретрорейс "Аэрофлота". После этого мотоциклистов ожидает торжественное мероприятие на Ярмарочной площади и награждение. Возвращение колонны в Москву запланировано к вечеру 16 июля. Рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нижний Новгород — старейший в истории авиакомпании. Первый полёт по маршруту был выполнен 15 июля 1923 года. К юбилею первой регулярной воздушной линии авиакомпания подготовила ретрорейс SU1220/1221 Москва — Нижний Новгород — Москва. "Дух путешествий и свободы передвижения — это то, что объединяет авиацию и мотоспорт. Мотопробег в Нижний Новгород — это посвящение старейшему маршруту "Аэрофлота" и миллионам пассажиров, которые неизменно выбирают нас для полётов", - отмечает замгендиректора "Аэрофлота" по персоналу и организационному развитию Илья Перфильев. "Коллектив нашей компании — это команда не просто профессионалов, но и талантливых и увлечённых людей. Было отрадно найти такое количество единомышленников-мотоциклистов в составе группы. Уверен, что это маленькое путешествие станет ярким событием не только для каждого участника пробега, но и для всех, кто встретит нашу дружную мотоколонну на своём пути", - продолжил он.

https://ria.ru/20230715/aeroflot-1884316070.html

https://ria.ru/20230712/punktualnost-1883776307.html

нижний новгород

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижний новгород, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва