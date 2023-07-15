"Аэрофлот" проводит мотопробег в честь столетия полетов в Нижний Новгород

"Аэрофлот" проведет мотопробег, посвященный столетию полетов в Нижний Новгород
Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.
Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.
В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.
В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.
Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".
Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".
Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".
Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".
Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.
Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.
Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.
Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.
Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.
Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.
Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.
Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.
Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".
Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".
"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.
"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.
Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".
Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".
Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.
Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.
На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!
На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!
Ровно 100 лет назад открылась первая регулярная авиалиния "Добролета" (родоначальника "Аэрофлота") – из Москвы в Нижний Новгород. Рейс 15 июля 1923 года совершил пилот и герой Гражданской войны Яков Моисеев.
В 2023 году по инициативе авиакомпании "Аэрофлот" встретить памятный ретрорейс отправилась мотоколонна сотрудников гражданской авиации. Им предстояло преодолеть одним марш-броском 450 километров.
Замкомандира летного отряда Сергей Рогожин: "Для меня все сошлось в одной точке: любовь к самолетам и мотоциклам. Плюс я никогда не был в Нижнем Новгороде в качестве туриста. Да еще и командир ретрорейса – мой приятель. Шикарная будет встреча".
Замначальника оперативно-диспетчерского отдела Александр: "В "Аэрофлоте" работаю уже 11 лет, мотодвижением увлекаюсь и люблю. И очень рад, что наша компания его поддерживает. Рад, что нас позвали в такое знаковое путешествие".
Стартовал мотопробег от офисного комплекса "Аэрофлота" "Мелькисарово". Сотрудники авиакомпании, пришедшие проводить своих коллег, с удовольствием фотографировались на фоне мототехники.
Стюардессы в униформе смотрелись особенно изящно.
Аэрофлот устроил по случаю мотопробега настоящий праздник! На разогреве у публики работали "свои": бортпроводники и бортпроводницы, которые не только поют, но и сами пишут песни. На фото – Руслан Яминов.
Для старта мотоколонны участники крепили к своим железным коням флаги мотопробега – на первые 15 минут путешествия. Дальше ехали уже без них, чтобы не создавать парусность.
Напутствовали мотолюбителей маршалы из мотобата, в который привлекли "матерых волков" мотоклуба "Харли Дэвидсон".
"Сегодня в мотопробег отправляются представители самых разных профессий: бортпроводники, пилоты, инженеры. Традиция была заложена в аэропорту Шереметьево 9 мая. И наши коллеги подхватили!" - напомнила PR-директор "Шереметьево" Анна Захаренкова.
Помимо сотрудников Аэрофлота и подразделения "Аэрофлот Техникс" в мотопробеге приняли участие специалисты авиакомпаний "Россия" и "Победа", а также работники АО "Международный аэропорт Шереметьево".
Мотоциклистов разделили на несколько колонн, исходя из класса машин. Всего же в мотопробеге приняли участие более 70 мотолюбителей. Самих мотоциклов получилось больше 60.
На старт, внимание, марш! Да здравствует мотопробег Аэрофлота "Москва – Нижний Новгород – Москва" и его участники!