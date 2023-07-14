https://ria.ru/20230714/zhivotnye-1884108851.html

Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном

Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном - РИА Новости, 14.07.2023

Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном

Людям при встрече с дикими зверями, такими как лисы и кабаны, нельзя поворачиваться к ним спиной, смотреть в глаза и убегать, рассказала РИА Новости специалист... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T06:30

2023-07-14T06:30

2023-07-14T06:31

москва

мосприрода

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людям при встрече с дикими зверями, такими как лисы и кабаны, нельзя поворачиваться к ним спиной, смотреть в глаза и убегать, рассказала РИА Новости специалист учреждения "Мосприрода" Светлана Подвинцева. Она отметила, что на природных территориях Москвы встречается много видов диких животных, но не все знают, как правильно себя вести при встрече с ними. "При встрече с лисами и кабанами лучше не поворачиваться к зверям спиной, не смотреть в глаза и не убегать. Не делая резких движений, нужно медленно отойти", - заявила Подвинцева. Она уточнила, что любой дикий зверь может быть опасен, если вести себя при встрече с ним неправильно. Надо помнить, что это дикое животное, и его реакция непредсказуема, даже если это милая и дружелюбная белка. "Животных не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, гладить и тем более пытаться ловить или сфотографироваться со зверем. Не нужно кричать, размахивать руками. Лучше всего наблюдать за ними на расстоянии. Первыми эти звери не нападают, но поведение человека может их на это спровоцировать", - отметила Подвинцева. Она подчеркнула, что не стоит пытаться покормить дикое животное, особенно с рук. "Привыкая получать корм от человека, например, белки перестают искать его самостоятельно и могут становиться более требовательными и даже агрессивными по отношению к человеку, если не получают желаемое лакомство. Никогда не стоит предлагать корм из рук, животные могут укусить", - добавила она. В заключение специалист сказала, что в случае укуса нужно обработать рану и обратиться к врачу.

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москва, мосприрода