Рейтинг@Mail.ru
Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 14.07.2023 (обновлено: 06:31 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zhivotnye-1884108851.html
Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном
Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном - РИА Новости, 14.07.2023
Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном
Людям при встрече с дикими зверями, такими как лисы и кабаны, нельзя поворачиваться к ним спиной, смотреть в глаза и убегать, рассказала РИА Новости специалист... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T06:30
2023-07-14T06:31
москва
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/07/1506900705_0:98:1500:942_1920x0_80_0_0_6114922c4a69e962cdde29dbbe3641a4.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людям при встрече с дикими зверями, такими как лисы и кабаны, нельзя поворачиваться к ним спиной, смотреть в глаза и убегать, рассказала РИА Новости специалист учреждения "Мосприрода" Светлана Подвинцева. Она отметила, что на природных территориях Москвы встречается много видов диких животных, но не все знают, как правильно себя вести при встрече с ними. "При встрече с лисами и кабанами лучше не поворачиваться к зверям спиной, не смотреть в глаза и не убегать. Не делая резких движений, нужно медленно отойти", - заявила Подвинцева. Она уточнила, что любой дикий зверь может быть опасен, если вести себя при встрече с ним неправильно. Надо помнить, что это дикое животное, и его реакция непредсказуема, даже если это милая и дружелюбная белка. "Животных не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, гладить и тем более пытаться ловить или сфотографироваться со зверем. Не нужно кричать, размахивать руками. Лучше всего наблюдать за ними на расстоянии. Первыми эти звери не нападают, но поведение человека может их на это спровоцировать", - отметила Подвинцева. Она подчеркнула, что не стоит пытаться покормить дикое животное, особенно с рук. "Привыкая получать корм от человека, например, белки перестают искать его самостоятельно и могут становиться более требовательными и даже агрессивными по отношению к человеку, если не получают желаемое лакомство. Никогда не стоит предлагать корм из рук, животные могут укусить", - добавила она. В заключение специалист сказала, что в случае укуса нужно обработать рану и обратиться к врачу.
https://ria.ru/20230603/mchs-1875916516.html
https://ria.ru/20230507/chat-bot-1870791981.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150690/07/1506900705_58:0:1442:1038_1920x0_80_0_0_359606fade23f2f99720b929382d4cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мосприрода
Москва, Мосприрода
Специалист рассказала, что нельзя делать при встрече с лисой и кабаном

Специалист Подвинцева: при встрече с кабаном и лисой нельзя поворачиваться к ним спиной

© РИА Новости / А. СоломоновЛесной кабан
Лесной кабан - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / А. Соломонов
Лесной кабан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Людям при встрече с дикими зверями, такими как лисы и кабаны, нельзя поворачиваться к ним спиной, смотреть в глаза и убегать, рассказала РИА Новости специалист учреждения "Мосприрода" Светлана Подвинцева.
Она отметила, что на природных территориях Москвы встречается много видов диких животных, но не все знают, как правильно себя вести при встрече с ними.
Грибники в лесу - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными
3 июня, 09:55
"При встрече с лисами и кабанами лучше не поворачиваться к зверям спиной, не смотреть в глаза и не убегать. Не делая резких движений, нужно медленно отойти", - заявила Подвинцева.
Она уточнила, что любой дикий зверь может быть опасен, если вести себя при встрече с ним неправильно. Надо помнить, что это дикое животное, и его реакция непредсказуема, даже если это милая и дружелюбная белка. "Животных не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, гладить и тем более пытаться ловить или сфотографироваться со зверем. Не нужно кричать, размахивать руками. Лучше всего наблюдать за ними на расстоянии. Первыми эти звери не нападают, но поведение человека может их на это спровоцировать", - отметила Подвинцева.
Она подчеркнула, что не стоит пытаться покормить дикое животное, особенно с рук. "Привыкая получать корм от человека, например, белки перестают искать его самостоятельно и могут становиться более требовательными и даже агрессивными по отношению к человеку, если не получают желаемое лакомство. Никогда не стоит предлагать корм из рук, животные могут укусить", - добавила она.
В заключение специалист сказала, что в случае укуса нужно обработать рану и обратиться к врачу.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Чат-бот для оказания помощи диким животным запустили в Москве
7 мая, 09:58
 
МоскваМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала