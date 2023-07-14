Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли
В Омской области отличившиеся бойцы СВО смогут бесплатно получить до одного гектара земли
Призывники в сборном пункте . Архивное фото
ОМСК, 14 июл - РИА Новости. В Омской области отличившиеся участники СВО смогут бесплатно получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Областной парламент принял к рассмотрению проект закона, предусматривающий предоставление земельных участков героям специальной военной операции и членам их семей. Землю будут предоставлять ветеранам боевых действий, завершившим участие в СВО и удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ, проходящим или проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ, в Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Право на получение земли будут иметь также члены семьи погибшего в СВО.
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"Предусматривается, что участники СВО и их семьи смогут получить бесплатно в собственность участок площадью от 0,04 до 1 га из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе участок от 0,04 до 0,15 га для садоводства. Земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО. По поручению главы региона Виталия Хоценко органы местного самоуправления приступили к подготовительной работе для реализации меры имущественной поддержки участников СВО в виде предоставления "сельскохозяйственного гектара". В большинстве муниципальных районов уже определены земельные массивы", - пояснили в пресс-службе.
Земельные участки можно будет оформить в любом муниципальном районе области. После принятия к рассмотрению законопроект пройдет экспертное обсуждение в профильных комитетах областного парламента. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект уже в осеннюю сессию.