https://ria.ru/20230714/zemlya-1884219406.html

Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли

Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли - РИА Новости, 14.07.2023

Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли

В Омской области отличившиеся участники СВО смогут бесплатно получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T15:03

2023-07-14T15:03

2023-07-14T15:03

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ОМСК, 14 июл - РИА Новости. В Омской области отличившиеся участники СВО смогут бесплатно получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения, рассказали в пресс-службе областного правительства. Областной парламент принял к рассмотрению проект закона, предусматривающий предоставление земельных участков героям специальной военной операции и членам их семей. Землю будут предоставлять ветеранам боевых действий, завершившим участие в СВО и удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ, проходящим или проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ, в Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Право на получение земли будут иметь также члены семьи погибшего в СВО. "Предусматривается, что участники СВО и их семьи смогут получить бесплатно в собственность участок площадью от 0,04 до 1 га из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе участок от 0,04 до 0,15 га для садоводства. Земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО. По поручению главы региона Виталия Хоценко органы местного самоуправления приступили к подготовительной работе для реализации меры имущественной поддержки участников СВО в виде предоставления "сельскохозяйственного гектара". В большинстве муниципальных районов уже определены земельные массивы", - пояснили в пресс-службе.​ Земельные участки можно будет оформить в любом муниципальном районе области. После принятия к рассмотрению законопроект пройдет экспертное обсуждение в профильных комитетах областного парламента. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект уже в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20230608/nagrada-1877043049.html

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общество, россия, виталий хоценко, омская область, жилье