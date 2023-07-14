Рейтинг@Mail.ru
Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли - РИА Новости, 14.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 14.07.2023
https://ria.ru/20230714/zemlya-1884219406.html
Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли
Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли - РИА Новости, 14.07.2023
Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли
В Омской области отличившиеся участники СВО смогут бесплатно получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T15:03
2023-07-14T15:03
общество
россия
виталий хоценко
омская область
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a26954fd91ca0b4635fd96f658986b5e.jpg
ОМСК, 14 июл - РИА Новости. В Омской области отличившиеся участники СВО смогут бесплатно получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения, рассказали в пресс-службе областного правительства. Областной парламент принял к рассмотрению проект закона, предусматривающий предоставление земельных участков героям специальной военной операции и членам их семей. Землю будут предоставлять ветеранам боевых действий, завершившим участие в СВО и удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ, проходящим или проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ, в Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Право на получение земли будут иметь также члены семьи погибшего в СВО. "Предусматривается, что участники СВО и их семьи смогут получить бесплатно в собственность участок площадью от 0,04 до 1 га из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе участок от 0,04 до 0,15 га для садоводства. Земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО. По поручению главы региона Виталия Хоценко органы местного самоуправления приступили к подготовительной работе для реализации меры имущественной поддержки участников СВО в виде предоставления "сельскохозяйственного гектара". В большинстве муниципальных районов уже определены земельные массивы", - пояснили в пресс-службе.​ Земельные участки можно будет оформить в любом муниципальном районе области. После принятия к рассмотрению законопроект пройдет экспертное обсуждение в профильных комитетах областного парламента. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект уже в осеннюю сессию.
https://ria.ru/20230608/nagrada-1877043049.html
https://ria.ru/20230613/kino-1877763305.html
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867795777_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1559156e0ee330771daa38e4e35e1a7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, виталий хоценко, омская область, жилье
Общество, Россия, Виталий Хоценко, Омская область, Жилье
Герои СВО из Омска смогут бесплатно получить до одного гектара земли

В Омской области отличившиеся бойцы СВО смогут бесплатно получить до одного гектара земли

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Призывники в сборном пункте . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 14 июл - РИА Новости. В Омской области отличившиеся участники СВО смогут бесплатно получить до 1 гектара земли сельскохозяйственного назначения, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Областной парламент принял к рассмотрению проект закона, предусматривающий предоставление земельных участков героям специальной военной операции и членам их семей. Землю будут предоставлять ветеранам боевых действий, завершившим участие в СВО и удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ, проходящим или проходившим службу в войсках национальной гвардии РФ, в Вооруженных силах РФ в качестве военнослужащего или добровольца. Право на получение земли будут иметь также члены семьи погибшего в СВО.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в церемонии передачи Звезды Героя РФ семье тверского летчика - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Семье погибшего на СВО тверского летчика Тарасова передали Звезду Героя РФ
8 июня, 17:45
«
"Предусматривается, что участники СВО и их семьи смогут получить бесплатно в собственность участок площадью от 0,04 до 1 га из земель сельскохозяйственного назначения, в том числе участок от 0,04 до 0,15 га для садоводства. Земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО. По поручению главы региона Виталия Хоценко органы местного самоуправления приступили к подготовительной работе для реализации меры имущественной поддержки участников СВО в виде предоставления "сельскохозяйственного гектара". В большинстве муниципальных районов уже определены земельные массивы", - пояснили в пресс-службе.​
Земельные участки можно будет оформить в любом муниципальном районе области. После принятия к рассмотрению законопроект пройдет экспертное обсуждение в профильных комитетах областного парламента. Во втором чтении депутаты рассмотрят проект уже в осеннюю сессию.
Церемония открытия первого международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Фестиваль документальных фильмов о героях СВО пройдет в семи городах России
13 июня, 12:07
 
ОбществоРоссияВиталий ХоценкоОмская областьЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала