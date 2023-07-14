https://ria.ru/20230714/zemletryasenie-1884174943.html
У побережья Мексики произошло землетрясение
У побережья Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 14.07.2023
У побережья Мексики произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Мексики, сообщает в Twitter местная сейсмологическая служба. РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T13:06
2023-07-14T13:06
2023-07-14T13:06
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чьяпас
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Мексики, сообщает в Twitter местная сейсмологическая служба. Землетрясение зафиксировали в пятницу 3.29 по местному времени (12.29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, расположенном в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1884008359.html
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мексика, чьяпас, в мире
У побережья Мексики произошло землетрясение
К юго-западу от мексиканского Пихихьяпана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5