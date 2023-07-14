https://ria.ru/20230714/zemletryasenie-1884174943.html

У побережья Мексики произошло землетрясение

У побережья Мексики произошло землетрясение - РИА Новости, 14.07.2023

У побережья Мексики произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Мексики, сообщает в Twitter местная сейсмологическая служба. РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T13:06

2023-07-14T13:06

2023-07-14T13:06

мексика

чьяпас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Мексики, сообщает в Twitter местная сейсмологическая служба. Землетрясение зафиксировали в пятницу 3.29 по местному времени (12.29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 128 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, расположенном в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230713/zemletryasenie-1884008359.html

мексика

чьяпас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мексика, чьяпас, в мире