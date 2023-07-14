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Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023
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17:56 14.07.2023 (обновлено: 18:52 14.07.2023)
https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884269069.html
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского
Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:56
2023-07-14T18:52
политика
украина
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса, сообщил CNBC.&quot;Один высокопоставленный дипломат, присутствовавший на встречах, сказал, что Зеленский &quot;переиграл&quot; во время саммита и поэтому Соединенные Штаты и другие страны оказали на него давление, чтобы он проявил больше благодарности&quot;, — говорится в публикации.По словам чиновника, Вашингтон отправил украинскому президенту очень четкий сигнал о том, что он зашел слишком далеко, критикуя НАТО за отказ принять страну в военный блок.Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Киеву закрыта дорога в Североатлантический альянс до урегулирования конфликта с Россией. Зеленский, в свою очередь, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для интеграции Украины в НАТО. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности Запада пригласить ее в организацию.
https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html
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политика, украина, владимир зеленский, джо байден, нато
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского

Дипломат заявил CNBC, что западные союзники резко осадили Зеленского на саммите НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса, сообщил CNBC.
«

"Один высокопоставленный дипломат, присутствовавший на встречах, сказал, что Зеленский "переиграл" во время саммита и поэтому Соединенные Штаты и другие страны оказали на него давление, чтобы он проявил больше благодарности", — говорится в публикации.

По словам чиновника, Вашингтон отправил украинскому президенту очень четкий сигнал о том, что он зашел слишком далеко, критикуя НАТО за отказ принять страну в военный блок.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Киеву закрыта дорога в Североатлантический альянс до урегулирования конфликта с Россией. Зеленский, в свою очередь, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для интеграции Украины в НАТО. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности Запада пригласить ее в организацию.
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