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Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского
Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса,... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T17:56
2023-07-14T17:56
2023-07-14T18:52
политика
украина
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса, сообщил CNBC."Один высокопоставленный дипломат, присутствовавший на встречах, сказал, что Зеленский "переиграл" во время саммита и поэтому Соединенные Штаты и другие страны оказали на него давление, чтобы он проявил больше благодарности", — говорится в публикации.По словам чиновника, Вашингтон отправил украинскому президенту очень четкий сигнал о том, что он зашел слишком далеко, критикуя НАТО за отказ принять страну в военный блок.Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Киеву закрыта дорога в Североатлантический альянс до урегулирования конфликта с Россией. Зеленский, в свою очередь, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для интеграции Украины в НАТО. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности Запада пригласить ее в организацию.
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политика, украина, владимир зеленский, джо байден, нато
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО
Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского
Дипломат заявил CNBC, что западные союзники резко осадили Зеленского на саммите НАТО