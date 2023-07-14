https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884269069.html

Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского

Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского - РИА Новости, 14.07.2023

Здорово влетело: дипломат раскрыл, как Запад наказал Зеленского

Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса,... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T17:56

2023-07-14T17:56

2023-07-14T18:52

политика

украина

владимир зеленский

джо байден

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Западные союзники предупредили президента Украины Владимира Зеленского, что он зашел слишком далеко в своей критике в адрес Североатлантического альянса, сообщил CNBC."Один высокопоставленный дипломат, присутствовавший на встречах, сказал, что Зеленский "переиграл" во время саммита и поэтому Соединенные Штаты и другие страны оказали на него давление, чтобы он проявил больше благодарности", — говорится в публикации.По словам чиновника, Вашингтон отправил украинскому президенту очень четкий сигнал о том, что он зашел слишком далеко, критикуя НАТО за отказ принять страну в военный блок.Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Киеву закрыта дорога в Североатлантический альянс до урегулирования конфликта с Россией. Зеленский, в свою очередь, назвал абсурдным отсутствие временных рамок для интеграции Украины в НАТО. По его мнению, это похоже на отсутствие готовности Запада пригласить ее в организацию.

https://ria.ru/20230714/syurpriz-1884216906.html

украина

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политика, украина, владимир зеленский, джо байден, нато