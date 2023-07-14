https://ria.ru/20230714/zelenskiy-1884101295.html

СМИ раскрыло, как США едва не наказали Зеленского на саммите НАТО

СМИ раскрыло, как США едва не наказали Зеленского на саммите НАТО - РИА Новости, 14.07.2023

СМИ раскрыло, как США едва не наказали Зеленского на саммите НАТО

Из-за резкой критики Владимира Зеленского представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово "приглашение" в... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T02:50

2023-07-14T02:50

2023-07-14T09:49

в мире

украина

сша

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Из-за резкой критики Владимира Зеленского представители США хотели изменить итоговое заявление саммита НАТО в Вильнюсе, убрав из него слово "приглашение" в контексте Украины, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники."Агрессивный твит президента Украины Владимира Зеленского на этой неделе, в котором он раскритиковал лидеров НАТО из-за медленных темпов вступления его ослабленной войной страны в альянс, настолько потряс Белый дом, что официальные лица США, участвующие в этом процессе, рассматривали возможность отмены "приглашения" Киеву", — пишет издание со ссылкой на источники, близкие к процессу.В статье отмечается, что после публичного упрека Зеленского, который "привел делегацию в ярость", встал вопрос о том, чтобы изменить формулировки в итоговом заявлении саммита настолько, чтобы сделать его "менее благоприятным" для возможного вступления Украины в альянс.По словам европейских чиновников, официальные лица США поднимали вопрос о пересмотре или исключении формулировки о том, что члены НАТО смогут "направить приглашение Украине присоединиться", когда они "согласятся и будут выполнены условия". Как указывается в материале, был достигнут консенсус относительно того, что изменение формулировок документа привело бы к задержке его публикации, в связи чем было принято решение принять изначальный текст.В статье отмечается, что этот инцидент демонстрирует недовольство внутри НАТО действиями Зеленского, когда даже "некоторые из самых ярых его сторонников" задаются вопросом о том, действует ли он в интересах Украины.Лидеры стран НАТО ранее на саммите в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как заявлял генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.Во вторник Зеленский назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения Украины в НАТО и ее членства в альянсе, по его мнению, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в состав блока.

https://ria.ru/20230714/kongress-1884095675.html

https://ria.ru/20230714/tekhnika-1884098213.html

украина

сша

вильнюс

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в мире, украина, сша, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато